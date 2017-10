26.10.2017

Bund und Länder lassen Air Berlin fallen

Die Verhandlungen über eine Transfergesellschaft sind gescheitert. 4000 Mitarbeitern droht die Kündigung

Berlin - Die Verhandlungen über die Gründung einer Transfergesellschaft für 4000 von der Kündigung bedrohte Mitarbeiter von Air Berlin sind gescheitert. Nach einer letzten Verhandlungsrunde im Roten Rathaus erklärte der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Mittwoch, dass für eine Transfergesellschaft mit einem Volumen von 50 Millionen Euro „keine Lösung zu finden war“. Allerdings könnte es eine Auffanglösung für rund 1000 Beschäftigte, überwiegend Bodenpersonal, geben.

Kollatz-Ahnen sagte, Berlin sei bereit, für diese Variante einen Zuschuss von rund zehn Millionen Euro zu finanzieren. Nun seien aber die Sozialpartner am Zug, da eine Transfergesellschaft nur aus dem Unternehmen heraus gegründet werden könne. Insolvenzverwalter und Belegschaftsvertreter müssen sich auf einen Sozialplan einigen, als Voraussetzung für eine Auffanggesellschaft. Das Land Berlin sei „optimistisch“, dass die Sozialpartner eine Vereinbarung für eine Teilgesellschaft abschließen werden. „Die Zeit drängt“, sagte Kollatz-Ahnen. Am morgigen Freitag wird Air Berlin seinen Flugbetrieb einstellen. Sollte es bis dahin keine Vereinbarung geben, werden rund 4000 Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten.

Verdi-Bundesvorstand Christine Behle sagte, es sei „völlig unverständlich“, dass sich Erwerber und Politik nicht dazu bereitgefunden hätten, den Beschäftigten von Air Berlin zu helfen. Berlin hatte seine Bereitschaft bekräftigt, sich an einer Transfergesellschaft zu beteiligen. Bayern jedoch lehnte dies ab. Auch die Vertreter von Nordrhein-Westfalen haben laut Kollatz-Ahnen in den Gesprächen deutlich gemacht, sie würden sich wie auch die Bundesregierung nur in einem sehr geringen Umfang beteiligen.

Der Bund sieht die Bundesländer in der Pflicht. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies darauf, dass der Bund bereits durch das Transferkurzarbeitergeld der Bundesarbeitsagentur beteiligt wäre. „Das halte ich für eine interessante feuilletonistische Äußerung“, sagte Kollatz-Ahnen. Transferkurzarbeitergelder seien Finanzmittel, die die Beitragszahler erbrächten. Dabei handele es sich nicht um Haushaltsmittel des Bundes. Scharf reagierte der Chef der Senatskanzlei, Björn Böhning, auf die Argumentation des Bundes. „Es ist absurd, was vonseiten der Bundesregierung mitgeteilt wird.“ Es könne nun nicht sein, dass Unternehmen wie Air Berlin mit einem KfW-Kredit über 150 Millionen Euro gerettet und „passgenau für potenzielle Käufer stabilisiert“ würden. Wenn aber „kein substanzieller Beitrag“ für die Belange der Beschäftigten herauskomme, halte er das „nicht für den richtigen sozialen Beitrag“.

Auf dem Rechtsweg will die Personalvertretung der Flugbegleiter von Air Berlin Massenentlassungen bei der insolventen Fluggesellschaft verhindern. Sie hat beim Arbeitsgericht Berlin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt. Darin wird gefordert, Kündigungen zu verbieten, da es keine Verhandlungen über einen Sozialplan gegeben habe. Das Gericht will am 2. November darüber beraten und entscheiden.

Lufthansa will große Teile von Air Berlin übernehmen. Die Unternehmenstochter Eurowings soll 81 der rund 130 Air- Berlin-Maschinen übernehmen und 3000 Mitarbeiter einstellen. Gespräche mit Easyjet blieben bisher ohne Erfolg.