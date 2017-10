25.10.2017

Pflanzengift Glyphosat vor dem Aus

Brüssel - Die EU-Kommission schlägt den Mitgliedsländern eine weitere Zulassung des umstrittenen Wirkstoffs Glyphosat für fünf bis sieben Jahre vor. Dies teilte die Kommission im Hinblick auf die entscheidende Sitzung am heutigen Mittwoch mit. Zunächst wollte die Kommission die Zulassung für den in Unkrautvernichtungsmitteln enthaltenen Wirkstoff um zehn Jahre verlängern. Dass es heute zu einer Entscheidung kommt, ist aber unwahrscheinlich, da sich Deutschland enthalten will. Für eine Entscheidung müssen mindestens 16 von 28 Ländern mit Ja oder Nein stimmen, die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen. Deutschland könnte – wegen der hohen Einwohnerzahl und weil sich viele kleinere Länder an Deutschland orientieren – bei der Abstimmung den Ausschlag geben. Doch die nunmehr geschäftsführende Bundesregierung ist bei der Frage zerstritten.

Die Zulassung für Glyphosat in der EU läuft am 15. Dezember aus. Danach gelten Übergangsfristen von bis zu 18 Monaten, in denen der Wirkstoff verkauft und verwendet werden darf. Wenn es bis zum 15. Dezember keine Entscheidung gibt, läuft die Zulassung aus und Landwirte der EU dürfen Glyphosat nach der Übergangsfrist nicht mehr einsetzen. Sollte Deutschland den Entscheidungsprozess also durch Enthaltung weiter hinauszögern, kommt das einer Entscheidung gegen Glyphosat gleich.Markus Grabitz