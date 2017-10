20.10.2017

von Hannes Heine Drucken

Fall Amri wird zur V-Mann-Affäre

von Hannes Heine

Weihnachtsmarkt-Attentäter könnte von Polizeispitzel aus NRW zur Tat in Berlin angestiftet worden sein

Berlin - Ein V-Mann soll Anis Amri zu Anschlägen angestachelt haben. Der als Spitzel des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen tätige Mann war im Umfeld des islamistischen Predigers Abu Walaa aus Hildesheim aktiv und näher an Amri dran, als bislang bekannt. Das berichten die „Berliner Morgenpost“ und der RBB. Die Medien berufen sich auf mit der Szene befasste Anwälte und frühere Anhänger der sogenannten Abu-Walaa- Gruppe. Der V-Mann ist türkischer Herkunft, verkehrte – wie bei Spitzeln üblich – routiniert mit Kriminellen und wurde als „Vertrauensperson“ VP-01 und als „Murat“ von der Landespolizei in Düsseldorf geführt.

In anderen Fällen hatte er die Behörden offenbar über gefährliche Islamisten informiert. Unbestätigten Angaben zufolge befindet er sich im Zeugenschutz. VP-01 soll vergangenes Jahr von einem Anschlag mit einem Lastwagen gesprochen haben, und dass es dafür „gute Männer“ brauche. Bekannt war, dass VP-01 rund um die Abu-Walaa-Gruppe aktiv war – eine feste Clique von Anhängern des „Islamischen Staates“, die vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen aktiv war.

Abu Walaa heißt eigentlich Ahmad Abdulaziz Abdullah A. und ist ein irakischer Flüchtling, der 2001 nach Deutschland kam. Derzeit wird gegen ihn wegen Terrorismusvorwurfs vor dem Oberlandesgericht Celle verhandelt. Auch gegen viele seiner Anhänger wurde immer wieder ermittelt, es laufen entsprechende Prozesse. „Morgenpost“ und RBB zufolge hat ein Mitglied der Gruppe kurz nach dem Anschlag ausgesagt: Statt zum Krieg in den Nahen Osten zu ziehen, habe VP-01 zu Abu-Walaa-Anhängern gesagt: „Komm, du hast eh keinen Pass, mach hier was, mach einen Anschlag.“

An diesem Freitag tagt in Düsseldorf der Amri-Untersuchungsausschuss erneut, um mögliche Versäumnisse aufzuklären. Am 10. November trifft sich der entsprechende Ausschuss des Berliner Landesparlamentes. Rechtlich ist die Lage so: V-Personen dürfen nicht zu Straftaten animieren. In der Praxis dürfte das dennoch regelmäßig geschehen, schon weil die meisten Spitzel aus kriminellen Milieus stammen, also selbst routinierte Täter sind.

Im Fall Amri gab es zahlreiche Pannen. „Es gab in fast allen Bereichen Fehler, Versäumnisse, Unregelmäßigkeiten oder organisatorische und strukturelle Mängel unterschiedlicher Schwere“, hatte der vom Senat eingesetzte Sonderermittler, Ex-Bundesanwalt Bruno Jost, kürzlich gesagt. Das ZDF meldete vor wenigen Tagen, dass ein Nachbar Amris in einer NRW-Asylunterkunft die Behörden vor dem späteren Attentäter gewarnt habe. Demnach schilderte der Syrer im Herbst 2015 dem Sozialarbeiter seines Heims und im Sommer 2016 einem Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dass Amri ein gefährlicher Islamist mit Kontakten zum „Islamischen Staat“ sei. Die Polizei habe den Zeugen aber erst nach dem Berliner Anschlag vom 19. Dezember 2016 vernommen.

Anis Amri war ein Asylbewerber aus Tunesien, handelte mit Drogen, stahl, prügelte und besuchte einschlägige Moscheen in Berlin. Mit einem entführten Laster raste er in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz: Zwölf Menschen starben.