Jamaika: Sondierer haben „ein gutes Gefühl“

Berlin - Dreieinhalb Wochen nach der Bundestagswahl haben Union, FDP und Grüne mit den Gesprächen zur Bildung einer Jamaika-Koalition begonnen. Zunächst trafen am Mittwoch CDU, CSU und FDP aufeinander, später die Union mit den Grünen. Am Freitag sind erste gemeinsame Gespräche geplant. Die Parteien haben insbesondere in der Flüchtlings-, Energie- und Steuerpolitik zum Teil große inhaltliche Differenzen. Die Gespräche mit den Grünen bezeichnete Scheuer als „ein größeres und härteres Werkstück“. Diese pochen auf schärfere Vorgaben für die Landwirtschaft und in der Klima- und Energiepolitik. Gerechnet wird mit mehrwöchigen Sondierungsgesprächen, an deren Ende detaillierte Kompromisslinien den Parteigremien zur Beschlussfassung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorgelegt werden. „Nach diesem ersten Gespräch haben wir ein gutes Gefühl“, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber nach dem Unionstreffen mit der FDP. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach von „konstruktiven Gesprächen, die von gegenseitigem Respekt geprägt waren“. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte, zwischen Deutschland und Jamaika lägen 8500 Kilometer und sie glaube, „die ersten Meter auf diesem Weg“ seien „gut gelaufen, in einer sachlichen, lösungsorientierten Atmosphäre“. Für die FDP lägen gleichwohl weiterhin „alle Optionen auf dem Tisch“, also auch das Scheitern der Verhandlungen. asi