Kitas bald billiger?

Potsdam: Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer, aber neue Unwägbarkeiten bei Etatverhandlungen

Potsdam - Rekordeinnahmen und neue Millionenrisiken: Die anstehenden Haushaltsverhandlungen in der Landeshauptstadt Potsdam dürften turbulent werden. Einerseits verkündete Finanzdezernent Burkhard Exner (SPD) am Mittwochabend im Finanzausschuss neue Millionenüberschüsse bei der Gewerbesteuer. Andererseits drohen der Stadt ungeplante Mehrausgaben, vor allem im Kitabereich.

So werde die Stadt im aktuellen Haushaltsjahr wegen der guten Konjunktur 18 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer als geplant einnehmen – statt kalkulierter 65 Millionen Euro voraussichtlich 83 Millionen. „Das ist der beste Wert, den wir je hatten“, sagte Exner. Allerdings kommt nicht das gesamte Geld der Stadt zugute, die wegen der hohen Steuereinnahmen auf Schlüsselzuweisungen verzichten müsse. Demnach bleiben laut Exner vermutlich 7,7 Millionen Euro übrig, die im nächsten Doppelhaushalt für Investitionen zur Verfügung stehen sollen.

Das Geld wird für das rasante Wachstum der Stadt bekanntlich dringend benötigt, weil für die neuen Einwohner soziale Infrastruktur geschaffen werden muss, etwa Kitas und Schulen. Zudem hatte der Bauausschuss erst am Dienstagabend entschieden, dass in Potsdams Innenstadt bis 2023 ein bezugsfertiges Kreativzentrum entwickelt werden soll, als Ersatz für das Rechenzentrum neben dem geplanten Turm der Garnisonkirche. Die Kosten dafür sind noch völlig unklar.

Auch beim Thema Kinderbetreuung zeichnet sich finanzielles Ungemach ab. Wie berichtet will die Stadt im kommenden Jahr mit 4,5 Millionen Euro in Vorleistung gehen, um die personellen Engpässe in den Potsdamer Kitas abzumildern – das Geld will sich die Stadt vom Land zurückholen. Allerdings gebe es auf ein entsprechendes juristisches Gutachten der Stadt noch keine Reaktion seitens des zuständigen Jugendministeriums, sagte Sozialdezernent Mike Schubert (SPD).

Zugleich kündigte er an, dass die Stadt die Elternbeitragssatzung für die Potsdamer Kita komplett neu erarbeiten wird, nächstes Jahr soll sie fertig sein. Hintergrund sind Vorwürfe des Potsdamer Kita-Elternbeirats, dass die Stadt über die privaten Kitabetreiber zu hohe Gebühren von den Eltern verlangt. Auch die Arbeiterwohlfahrt als Kitaträger hatte gegen die unter Schuberts Vorgängerin beschlossene Beitragssatzung geklagt. Für die nun geplante neue Kalkulation wolle er mit Elternvertretern und den privaten Kitabetreibern in Potsdam zusammenarbeiten, kündigte Schubert an. Ob die Kitagebühren dadurch sinken werden und die Stadt dann entsprechend mehr zahlen müsste, ließ Schubert offen. Nach PNN-Informationen wird im Potsdamer Rathaus intern von weiteren Mehrkosten in Millionenhöhe ausgegangen, sollten sich die Kritiker der bisherigen Beitragspraxis durchsetzen. Inwiefern die Stadt zudem noch Elternbeiträge zurückzahlen muss, sei unklar, sagte Schubert – hierzu gebe es für Brandenburg noch keine ausgeurteilte Rechtsprechung. pee/HK