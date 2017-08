Vor Krisentreffen: Dobrindt weiter für BER plus Tegel

Berlin/Potsdam - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) tritt weiter für einen dauerhaften Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nach einem Start des BER in Schönefeld ein. Das erklärte das Bundesministerium auf PNN-Anfrage, nachdem Brandenburg und Berlin wegen der Dobrindt-Äußerungen eine Sonder-Gesellschafterversammlung der Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes durchgesetzt haben. Die findet am 15. August in Potsdam statt. Die Einladung sei „eingegangen“, so das Dobrindt-Ministerium: „Zur Zukunft des Flughafens Tegel verweisen wir auf die öffentlichen Aussagen von Minister Dobrindt in den vergangenen Wochen.“ Die Initiative für das Krisentreffen der BER-Eigner ging von Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) aus. thm