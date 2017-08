Wulff wegen Nebenjob in der Kritik

Ex-Bundespräsident verdient sich trotz seines Ehrensolds von knapp 240 000 Euro etwas bei einer türkischen Modefirma dazu

Berlin - Wegen eines Nebenjobs bei einer türkischen Modefirma ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff in die Kritik geraten. Nach Informationen von „Bild am Sonntag“ arbeitet Wulff seit Ende April als Prokurist für die Deutschland-Tochter der Modemarke „Yargici“. SPD und Linke äußerten mit Verweis auf den Ehrensold des ehemaligen Staatsoberhaupts scharfe Kritik an Wulff. FDP-Vize Wolfgang Kubicki forderte ihn zur Aufgabe des Postens auf.

Wulff war im Februar 2012 nach Einleitung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens von seinem Amt als Staatsoberhaupt zurückgetreten. Über seinen Anspruch auf das rund 240 000 Euro im Jahr betragende sogenannte Ruhegehalt gab es bereits nach seinem Rücktritt Streit. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hatte seinerzeit angeregt, die gesetzlichen Regelungen über das lebenslange Anrecht aller Bundespräsidenten auf das Ruhegehalt zu überdenken. Lammert hatte argumentiert, dass die Regelung von einem viel höheren Alter der Anspruchsberechtigten ausgegangen sei. Wulff hingegen war bei seinem Rücktritt erst 53 Jahre alt. Auch die Regelung, nach der private Zuverdienste, etwa aus Reden, mit dem Ruhegehalt nicht verrechnet werden müssen, hat in der Vergangenheit immer wieder Auseinandersetzungen ausgelöst.

Der Geschäftsführer der Modekette „Yargici“, Erik Schaap, sagte der Zeitung: „Im Grunde war es Herr Wulff, der das Unternehmen dazu motiviert hat, in Deutschland zu starten.“ Wulff begleite die Firma seit dem Markteintritt Anfang 2016 juristisch.

SPD-Vize Ralf Stegner äußerte scharfe Kritik an Wulffs privatwirtschaftlichem Engagement. „In der Regel übernehmen Alt-Bundespräsidenten Ehrenämter und werden nicht Prokuristen von Modefirmen“, sagte Stegner der „BamS“. Der lebenslange Ehrensold werde gewährt, „damit ehemalige Staatsoberhäupter nicht gezwungen sind, sich etwas dazuverdienen zu müssen“. Die Linke will die Gesetze über die Versorgung der früheren Bundespräsidenten nun ändern. Fraktionschefin Sahra Wagenknecht kündigte an, ihre Partei werde im Bundestag einen Antrag einbringen, „der diesen Missstand behebt“. Der stellvertretende FDP- Vorsitzende Kubicki sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, als Prokurist gehe Wulff einer weisungsabhängigen Beschäftigung nach. Das widerspreche dem Sinn und Zweck der staatlichen Lebenszeitversorgung von ehemaligen Bundespräsidenten. „Wulff verhält sich nicht der Würde seines ehemaligen Amtes entsprechend“, sagte Kubicki. Wulff selbst wollte sich zu seinem Verdienst als Prokurist nicht äußern. Eine Mitarbeiterin berief sich laut „BamS“ auf sein „rechtsanwaltliches Standesrecht“. Wulff betreibt eine Anwaltskanzlei in Hamburg.

Zusatzverdienste und große Pensionsansprüche von ehemaligen Politikern haben in der Vergangenheit genauso zu heftiger Kritik geführt wie politisch brisante Engagements, wie etwa das des ehemaligen Kanzlers Gerhard Schröder (SPD) für die russische Gasindustrie. PNN