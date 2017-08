03.08.2017

von Bernhard Schulz Drucken

Anhalter Bahnhof : Sommer der Revolte

von Bernhard Schulz

Der Sommer ’67 ging als „Summer of Love“ in die Geschichte ein. Vor allem in San Francisco, der Hauptstadt der Flower-Power-Bewegung. 100 000 junge Amerikaner strömten von überall her aus den USA in die für ihre Toleranz gerühmte Stadt. Das Kunstmuseum dort erinnert jetzt in einer großen Ausstellung an den Sommer vor 50 Jahren. Es war eine Kultur, die sich von Anfang an als counterculture verstand, und die die stärker politisch ausgerichteten Bewegungen in Deutschland, Italien oder Frankreich mit optischem und akustischem Ausdrucksmaterial versorgte. Ausgerechnet im Signum der Anti-Vietnam-Proteste war die Bindung Westdeutschlands an die USA enger denn je zuvor.

Wäre das nicht ein, ja der Anknüpfungspunkt gerade für Berliner Kulturinstitutionen gewesen, sich des „Summer of Love“ zu erinnern? Die Musik der Grateful Dead, von Jefferson Airplane und vor allem der unvergesslichen Janis Joplin, wurde sie hierzulande etwa nicht gehört und genossen, breitete sich „psychedelisches“ Design nicht überallhin aus? Gewiss, San Francisco kam hierzulande nicht in Reinform an. Pop war ein Amalgam aus britischen und amerikanischen Einflüssen; und kurz zuvor war mit „Sgt. Pepper's“ von den Beatles ein Musikalbum erschienen, das ein für allemal die Hörgewohnheiten veränderte. Es war eine Kulturrevolution; eine Revolution, die in der kulturellen Sphäre sicht- und hörbar wurde, aber auch die Politik umfasste – gerade die Politik. 1967 brach sich kulturell Bahn, was zugleich als Protestbewegung die Politik umstülpen sollte und hierzulande das Drama der Geschehnisse des 2. Juni erfuhr.

Im Juli kam Herbert Marcuse aus Kalifornien nach Berlin und hielt im Audimax der FU in einem „Teach-in“ den Vortrag „Das Ende der Utopie“, in dem der Heros der Studentenbewegung (und gebürtige Berliner) die Überwindung der Arbeits- und Ausbeutungsgesellschaft skizzierte – die passende Theorie zur Kulturrevolution. Damit war der Geist aus der Flasche, und was in San Francisco psychedelisch umflortes Lebensgefühl blieb, begab sich in Berlin auf die Straße, nicht mehr um nur zu protestieren, sondern um Politik und Gesellschaft zu revolutionieren.

Das wäre Anlass genug gewesen, den Sommer ’67 in all seinen Erscheinungsformen vorzustellen. Keine der großen Berliner Kulturinstitutionen ist auf den Gedanken gekommen. Vielleicht ist, was 1967ff. erreicht wurde – oder wie reife Äpfel vom Baum fiel –, so selbstverständlich geworden, dass es als historisches Ereignis aus der Erinnerung verschwunden ist. Bernhard Schulz