03.08.2017

Hersteller rüsten fünf Millionen Diesel nach

Mini-Kompromiss auf dem Auto-Gipfel. Kretschmann: Das wird nicht reichen. Umweltverbände sind empört

Berlin - Die Umrüstung älterer Diesel- Fahrzeuge zur Schadstoffreduzierung wird für die deutsche Autoindustrie zunächst mit moderaten Kosten verbunden sein. Die Hersteller sagten auf dem „Nationalen Forum Diesel“ am Mittwoch die freiwillige Umrüstung von fünf Millionen Diesel-Fahrzeugen der Abgasklassen Euro 5 und Euro 6 zu. Einschließlich der bereits zurückgerufenen manipulierten Fahrzeuge des VW-Konzerns sind dies zusätzlich aber nur zweieinhalb Millionen Pkw, die ein Software-Update erhalten sollen. Die Gesamtkosten werden auf 250 Millionen Euro zusätzlich geschätzt und von den Unternehmen getragen. Größere und teurere Umbauten an den Motoren sind wie erwartet nicht geplant. „Ziel dieser Initiative ist die durchschnittliche Stickoxidreduzierung von 25 bis 30 Prozent der nachgerüsteten Fahrzeuge“, teilte der Autoverband VDA bereits vor dem Ende des Treffens mit. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) betonte, diese Mitteilung sei nicht die Abschlusserklärung des Gipfels. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, der Berliner Gipfel sei nur ein erster Schritt hin zur besseren Luft. „Das wird aber leider nicht reichen, um die Grenzwerte in den belasteten Städten unter die gesetzlichen Vorgaben zu bringen.“ Der Gipfel musste am Morgen wegen Protestaktionen zahlreicher Umweltverbände, die nicht eingeladen waren, vom Bundesverkehrsministerium ins Innenministerium verlegt werden – „aus Sicherheitsgründen“, wie es hieß.

BMW, Daimler, Opel und Volkswagen sagten außerdem zu, sich an dem geplanten Fonds „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ zu beteiligen, der den Städten und Kommunen zugutekommen soll. Wie hoch diese finanzielle Beteiligung ausfallen soll, ist offen. Der Bund sagte 250 Millionen Euro zu. Ausländische Hersteller, deren Marktanteil bei Privatwagen hierzulande bei 46 Prozent liegt, beteiligen sich nicht an der Nachrüstung und am Fonds.

Laut VDA sind die Software-Updates „durch die technischen Fortschritte bei Abgasnachbehandlung und Motorsteuerung“ möglich geworden, die erst in den vergangenen Jahren erarbeitet worden seien. Die Aktion soll keinen Einfluss auf Motorleistung, Verbrauch oder Lebensdauer haben. Zugleich warb der Verband bei den Kunden: „Die Automobilindustrie ist sich bewusst, dass sie erheblich an Vertrauen verloren hat. Wir müssen und werden daran arbeiten, dieses Vertrauen wiederzugewinnen.“ Die Hersteller wollen den Haltern älterer Dieselfahrzeuge, die einen Neuwagen kaufen, laut VDA mit „herstellerspezifischen Vertriebsmaßnahmen“ entgegenkommen. Nach Ford kündigten auch BMW und Toyota an, Neuwagenkäufern Prämien von bis zu 2000 Euro zu zahlen. Wer sich für ein Elektroauto entscheidet, bekommt zusätzlich den staatlichen „Umweltbonus“ von bis zu 4000 Euro. BMW will 225 000 Euro-5-Dieselautos in Deutschland nachrüsten.

Vorstandschef Harald Krüger forderte wie der VDA die Rückkehr zu einer sachlichen Debatte über den Diesel. Mit Empörung reagierten Grünen-Politiker und Umweltverbände auf die Erklärungen. „Die Bundesregierung setzt ihre Kumpanei mit der Autoindustrie fort“, sagte Oliver Krischer, Fraktions-Vize der grünen Bundestagsfraktion. „Sie ist nicht bereit, endlich durchzugreifen und durch verpflichtende Maßnahmen die Gesundheit der Menschen zu schützen.“ Als „kurzsichtig“ bezeichnete der ökologische Verkehrsclub VCD die Beschlüsse. „Ein Software-Update für Diesel-Pkw senkt die Schadstoffbelastung in den Städten um höchstens zehn Prozent.“