08.03.2017

von Thorsten Metzner

Gutachten: Am BER droht Start 2019 Chance für Start im Juni 2018 bei „drei Prozent“

von Thorsten Metzner

Schönefeld - Der künftige Berliner Flughafen kann womöglich erst 2019 in Betrieb gehen. Das geht aus einem aktuellen Gutachten der Unternehmensberatung Roland Berger für die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) hervor, die seit Dienstag vom früheren Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SPD) geführt wird. In dem als „streng vertraulich“ eingestuften Dokument wird die Wahrscheinlichkeit mit drei Prozent beziffert, den Airport im Juni 2018 eröffnen zu können. „Ohne weitere Maßnahmen kann sich die Eröffnung des BER bis 2019 verzögern“, heißt es im Papier, das den PNN vorliegt. Es trägt das Datum vom 3. März 2017, also vor der Aufsichtsratssitzung, nach der Berlins Regierender Michael Müller (SPD) am Montag sofort seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat verkündete. Am Dienstag wollten sich weder der neue BER-Chef Lütke Daldrup noch Brandenburgs Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider, der designierte Aufsichtsratsvorsitzende, festlegen lassen, wann ein Eröffnungstermin genannt werden kann. Im Sonderausschuss des Brandenburger Landtages sagte Bretschneider, „in absehbarer Zeit“ werde kein belastbarer Eröffnungstermin präsentiert werden können. Erst im Januar war ein Start im Jahr 2017 von Müller (SPD) und dem nun abgelösten früheren Flughafenchef Karsten Mühlenfeld absagt worden – was mit zu spät erkannten Problemen um nicht funktionierende Türen und die zu gering dimensionierte Sprinkleranlage begründet wurde. Nach der Berger-Analyse ist die BER-Baustelle seit September 2016 durch neue Verzögerungen wieder um ein halbes Jahr zurückgeworfen worden. Mit ständig geplatzten Terminen hatte Mühlenfeld die Ablösung von Technikchef Jörg Marks begründet, die der Aufsichtsrat jetzt rückgängig machte. Thorsten Metzner