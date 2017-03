07.03.2017

von Thorsten Metzner Drucken

Neustart am BER – ohne Müller

von Thorsten Metzner

Bild vergößern Zwei gehen, einer kommt. Der neue BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup (M.), Vorgänger Karsten Mühlenfeld (l.) und der scheidende Aufsichtsratschef Michael Müller (r.).Foto: G. Fischer / dpa

Berlins Staatssekretär Lütke Daldrup wird BER-ChefBrandenburg übernimmt Vorsitz im AufsichtsratTechnikchef Markskommt zurückWoidke: „Jetzt müssen allean einem Strick ziehen“

Berlin - Der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SPD) wird neuer Chefmanager der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, die den BER-Airport in Schönefeld errichtet. Das gab Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag nach einer Sondersitzung des Aufsichtsrates bekannt. Die Entscheidung sei „einstimmig“ gefallen, erklärte Müller. „Das ist eine sachgerechte, gute und schnelle Lösung.“ Mit dieser Personalentscheidung legten Berlin, Brandenburg und der Bund als Eigner, aber auch der Aufsichtsrat die seit zwei Wochen andauernde Führungskrise um den BER bei. Der bisherige Chefmanager Karsten Mühlenfeld verlässt das Unternehmen.

Der Wechsel löst ein umfassendes Stühlerücken bei dem Milliardenprojekt des neuen Airports aus, dessen Eröffnung im Jahr 2017 vor wenigen Wochen wegen neuer technischer Probleme abgesagt worden war. Müller verlässt, wie er sagte, „schon aus Compliance-Gründen“ den Aufsichtsrat, dessen Vorsitzender er seit 2015 war. In der Folge zieht das den Rückzug der Senatoren Klaus Lederer (Linke) und Dirk Behrendt (Grüne) nach sich. Damit sind keine Spitzenpolitiker mehr im Aufsichtsrat vertreten.

Dass die Wahl auf den Berliner Flughafenstaatssekretär Lütke Daldrup fiel, begründete Müller mit dessen Expertise und dem Zeitdruck. Es habe Einigkeit darin bestanden, „eine schnelle Komplettierung der Geschäftsführung zu ermöglichen“, erklärte Müller. Man habe nicht Headhunter losschicken können, „was locker ein halbes Jahr gekostet hätte“.

Bereits vor der Aufsichtsratssitzung hatte Mühlenfeld am Sonntag nach PNN-Recherchen einer vorzeitigen Beendigung seines Vertrages zugestimmt, der regulär noch bis zum März 2020 gelaufen wäre. Der frühere BER-Manager erhält dem Vernehmen nach 2017 sein volles Jahresgehalt von 500 000 Euro und für 2018 noch einmal 80 Prozent davon.

Der frühere Industriemanager hatte die Geschäftsführung als Nachfolger von Hartmut Mehdorn erst 2015 übernommen. Die Trennung begründete Müller mit dem gestörten Vertrauensverhältnis zu Mühlenfeld. Auslöser war dessen Entscheidung vor 14 Tagen, Technikchef Jörg Marks abzulösen, und das gegen Warnungen des Aufsichtsrates. „Bei einer so weitreichenden Entscheidung, den führenden Kopf auf der Baustelle auszuwechseln, muss es eine Rückkopplung mit dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern geben.“ Marks werde, so teilte Müller mit, ab Dienstag wieder seine Arbeit auf der BER-Baustelle aufnehmen. Auch diese Entscheidung sei im Aufsichtsrat einstimmig gefallen. Es sei wichtig, das Know-how von Marks zu halten.

Finanzgeschäftsführerin Heike Fölster bleibt auf ihrem Posten. Sie hatte die Trennung von Marks mitgetragen, der nun zurückgeholt wird. „Beide wollen weiterhin eine gute Zusammenarbeit ermöglichen“, erklärte Müller. Offen ist noch, was mit dem Rahmenvertrag des früheren Bahnmanagers Christoph Bretschneider geschieht, den Mühlenfeld als Nachfolger für Marks angeheuert hatte. Das sei Sache der Geschäftsführung.

Auch Brandenburg, das lange an Mühlenfeld festhielt, trägt den Wechsel mit. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte: „Entscheidend ist, dass das BER-Projekt vorankommt. Weitere Verzögerungen darf es nicht geben.“ Deshalb sei es gut, dass der Posten des Geschäftsführers sofort neu besetzt werde. Lütke Daldrup kenne „das Projekt, die Probleme, die handelnden Personen und die Fallstricke“. Jetzt geht es darum, „dass alle an einem Strick ziehen – und zwar in dieselbe Richtung“. Kritik kam von der Opposition in Berlin und Brandenburg.

Seiten 2 und 3