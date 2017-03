Matthies meint : Ein Minister nur für Drachselsried

Der ländliche Raum ist nichts mit einer Tür vorn dran. Er liegt einfach offen da, geschäftig im Süden des Landes, eher öd und leer im Norden. Ihn bewohnt der gemeine Pendler mit seinem giftigen Dieselkombi, ihn lobt der Dichter in vielfältigen Zungen, aber der Landarzt sieht, dass er schnell wegkommt und irgendwas in Berlin- Mitte findet, wo die Hipster auf ihren Fahrrädern durchs städtische Dunkel fegen und sich die Haxen privat versichert brechen.

Nein, das war jetzt keine konsistente Darstellung der Gesamtproblematik, nur ein willkürlicher Anriss zum Thema, wie hieß es gleich? Ländlicher Raum. Ihm will die CDU ein eigenes Ministerium spendieren, wenn die Wahl nach ihren Wünschen verläuft, ein richtiges Heimatschutz-Ministerium.

Ach so, nein. Nichts Martialisches mit Spezialagenten und Terroralarm wie in Amerika, sondern ein, wie es im Konzept heißt, „echtes Lebens- und Heimatministerium“. Gäbe es also eine Ministerin, dann müsste sie zweifellos in der Lage sein, ein Dirndl auszufüllen, während es beim aktuellen Hausherrn Christian Schmidt die Krachlederne täte. Denn das ist ja die Idee: Aus dem ollen Agrarministerium mit den Bauern und den von Renate Künast hinterlassenen Verbraucherschützern richtig was fürs Herz machen. Mit Zöpfen, Volkstanzreferat und Brezelbeauftragten.

Alles, was nicht hundertprozentig Stadt ist, soll nun im Ministerium gebündelt werden, alles, was den Menschen da draußen im Lande den Eindruck vermittelt, dass die Politik sie nicht vergessen hat in ihren wackligen Fachwerkhäusern. Landärzte, Sonderabschreibungen, Breitband-Internet, das ganze Programm aus einer Hand und praktisch gebrauchsfertig für einen CSU-Minister, der dann in blühenden Landschaften reiche Ernte einfahren darf. „Berlin? München?“ werden die Leute sagen. „Wir stehen auf Drachselsried und Heinrichswalde-Ausbau, und wir sind stolz darauf!“

Ein CDU-Vorschlag in diesem Zusammenhang ist übrigens das Führerscheinalter 16, „damit junge Erwachsene leichter ihre Schule oder Berufsschule erreichen“. Aber, CDU, wie sollen die ein Auto finanzieren? Eine Idee: Die kriegen all die wertlosen Diesel geschenkt, die demnächst in den Innenstädten nicht mehr gefahren werden dürfen. Das mit der Finanzierung geht schon irgendwie klar, und am Ende fügen sich grüne und christliche Ideen zu einem geschmeidigen Ganzen. Schwarz-Grün kann kommen.