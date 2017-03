03.03.2017

von Frank Jansen

Syrien – ein Fall für die deutsche Justiz

Kriegsverbrecher in Düsseldorf festgenommen / Folteropfer stellen Strafanzeige

Berlin - Der Tatvorwurf ist monströs. Der in Deutschland lebende Syrer Abdalfatah H. A. soll an der Tötung von 36 Polizisten und Soldaten des Assad-Regimes beteiligt gewesen sein. Am Mittwochabend ließ die Bundesanwaltschaft den in Düsseldorf lebenden 35-jährigen Flüchtling festnehmen. Im Haftbefehl werden ihm Kriegsverbrechen und Mord „in 36 tateinheitlichen Fällen“ angelastet. Der Mann soll als Mitglied der mit Al Qaida verbündeten Miliz Jabhat al Nusra im März 2013 in der syrischen Stadt Al Tabqa zusammen mit weiteren Männer seiner Kampfeinheit ein Scharia-Todesurteil vollstreckt haben. Eine solche Dimension mutmaßlicher Kriegsverbrechen habe es bei deutschen Verfahren zum syrischen Bürgerkrieg noch nicht gegeben, hieß es am Donnerstag in Sicherheitskreisen.

Am Dienstagabend hatte die Polizei bereits im Regierungsbezirk Gießen ein weiteres mutmaßliches Ex-Mitglied der Kampfeinheit festgenommen. Dem 26- jährigen syrischen Flüchtling Abdulrahman A. A. wirft die Bundesanwaltschaft vor, 2013 der Jabhat al Nusra angehört und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Der Mann soll die Kampfeinheit gegründet haben, die mutmaßlich die 36 Soldaten und Polizisten hingerichtet hat. Auch soll er mit Abdalfatah H. A. an Kämpfen gegen syrische Militärverbände teilgenommen haben.

Der Tatkomplex ist verknüpft mit einer weiteren Terrorgeschichte. Der Kampfeinheit soll auch Abd Arahman A. K. angehört haben. Der im Juni 2016 in Baden- Württemberg festgenommene Syrer hatte nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft mit drei Komplizen einen Anschlag auf die Düsseldorfer Altstadt geplant. Demnach sollten Selbstmordattentäter auf der Heinrich-Heine-Allee ihre Sprengstoffwesten zünden und weitere Angreifer mit Schusswaffen und Sprengsätzen zusätzlich viele Passanten töten. Der Anschlag soll im Auftrag der Terrormiliz IS vorbereitet worden sein. Abd Arahman A. K. soll von der Kampfeinheit zum IS gewechselt sein. In dessen Auftrag sei er im Oktober 2014 nach Deutschland gereist, um sich an dem Anschlag zu beteiligen, sagt die Bundesanwaltschaft. Düsseldorf blieb der Angriff erspart, weil sich einer der vier Terrorverdächtigen in Paris den Sicherheitsbehörden offenbarte.

Derweil haben sieben Überlebende aus syrischen Foltergefängnissen beim Generalbundesanwalt Strafanzeige gegen sechs Geheimdienstchefs und weitere Mitglieder des Assad-Regimes gestellt. Da es sich um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit handele, könne gegen die mutmaßlichen Täter auch in Deutschland ermittelt werden, sagte Wolfgang Kaleck vom European Center for Constitutional and Human Rights, das die Anzeige mitformuliert hat. Frank Jansen