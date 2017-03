03.03.2017

von Sabine Beikler und Thorsten Metzner

Suche nach BER-Chef läuft

Berlin und Bund sondieren bei Bombardier-Chef Clausecker/ Müller drohte mit Rückzug aus Aufsichtsrat

Berlin/Schönefeld - Dramatische Zuspitzung in der Führungskrise um den künftigen Flughafen der Hauptstadtregion: Nach PNN-Informationen suchen Berlin und der Bund längst auf Hochtouren nach einem Nachfolger für BER-Chef Karsten Mühlenfeld, und zwar extern. Favorit soll wohl der frühere Bombardier-Chef Michael Clausecker sein. Auch andere Namen sind im Gespräch. In der in der Nacht zum Donnerstag unterbrochenen Sondersitzung des Flughafenaufsichtsrates hatten dem Vernehmen nach der Aufsichtsratschef, Berlins Regierender Michael Müller (SPD), die Bundesvertreter und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mit dem Rückzug aus dem Aufsichtsrat gedroht, falls Mühlenfeld nicht entlassen wird. Aber auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) selbst gerät unter Druck. Bis zur nächsten Sitzung am 6. März erwarten Brandenburger Landtags- und Berliner Koalitionspolitiker eine einvernehmliche Lösung unter den Anteilseignern des Flughafens Berlin, Bund und Brandenburg. In der Nacht zum Donnerstag war eine Krisensitzung des Aufsichtsrats zur Ablösung von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld, die Berlin und der Bund nach wie vor anstreben, ergebnislos unterbrochen worden. Sie soll am Montag fortgesetzt werden. Nun wird fieberhaft versucht, eine Lösung zu finden.

„Je länger die Konflikte wabern, umso beängstigender ist die Entwicklung“, hieß es aus Berliner SPD-Koalitionskreisen. Jeder beschuldige sich gegenseitig, und es werde „nicht miteinander geredet“. Das sei „unterste Schublade“. Die Koalitionspartner Grüne und Linke, die mit den Senatoren Dirk Behrendt (Grüne) und Klaus Lederer (Linke) im Aufsichtsrat vertreten sind, sprachen von einem „grundsätzlichen Kommunikationsproblem“ zwischen den Anteilseignern. Das sei keinesfalls ein Problem innerhalb von Rot-Rot-Grün, wurde betont. Eine „erkennbare Linie“ zwischen Bund, Berlin und Brandenburg sei bei der Sitzung nicht erkennbar gewesen.

Die CDU-Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus forderte am Donnerstag den Rücktritt von Müller als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB). Fraktionschef Florian Graf erklärte, Müller sei mit dem Aufsichtsratsvorsitz offensichtlich heillos überfordert. Das habe er mit der ergebnislosen Sitzung des Gremiums deutlich gemacht. Seit zwei Jahren unter Müller gebe es „keine Erfolgsmeldung“ beim Flughafen BER, sagte Graf weiter.

Brandenburgs Landesregierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lehnt einen Wechsel an der Flughafenspitze bislang noch ab. Das ist auch die Linie im Brandenburger Landtag über Fraktionsgrenzen hinweg. Zur Ablösung von Mühlenfeld war es nach PNN-Informationen trotz klarer Mehrheiten am Ende nur noch nicht gekommen, weil die Nachfolge ungeklärt ist. Den Berliner Vorschlag, Berlins Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup für eine Übergangszeit als Geschäftsführer einzusetzen, wies Brandenburg strikt zurück. Am Tag danach hielten sich alle Seiten bedeckt.