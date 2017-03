02.03.2017

Trumps Rede zur Lage : Ein bisschen präsidialer

Die Rede vor dem Kongress war präsidialer als alles, was Donald Trump in seinen bald sechs Wochen im Amt vorzuweisen hat, der Ton nicht so spaltend und aggressiv wie in seinen Pressekonferenzen. Er verurteilte Hass, Antisemitismus und die Ermordung eines indischen Einwanderers in Kansas. Er verbreitete Optimismus. Und er warb um die Kooperation der Demokraten wie der Republikaner. Er hat offenbar verinnerlicht, dass er die USA nicht mit Anordnungen von oben führen kann. Für den Staatshaushalt und für Reformen braucht er den Kongress. Amerika ist eine Demokratie mit Gewaltenteilung.

Das alles ist ein Fortschritt. Nur: Eine zivilere Sprache und die Einsicht in die Grenzen seiner Macht machen Trump noch nicht zum Präsidenten. Es spricht vielmehr Bände über seine ersten Wochen im Amt, dass man die neue Tonlage wie eine „Breaking News“ hervorheben muss. Ansonsten ließ die Rede Wünsche offen. Das Land hatte eine Regierungserklärung erwartet: Hier sind meine wichtigsten Vorhaben, das sind die Details, so will ich sie finanzieren. Warum sonst hält der Regierungschef eine Rede zur Lage der Nation vor den beiden Kammern des Kongresses – fünfeinhalb Wochen nach seiner Inaugurationsrede, von der viele auch schon erwartet hatten, dass er darin ausbuchstabiert, was seine wichtigsten Projekte sind und wie er sie umsetzt.

Diese Regierungserklärung blieb erneut aus. Die Gesundheitsreform? Noch immer liegt kein Plan auf dem Tisch, obwohl Trump seit über einem Jahr nahezu täglich versprochen hat, er werde Obamas Gesundheitsreform „am ersten Tag im Amt“ durch ein besseres System ersetzen. Zu Wochenbeginn hatte er sich in seiner Ansprache vor der Gouverneursversammlung beklagt, niemand habe wissen können, dass Amerikas Gesundheitssystem so „unglaublich kompliziert“ sei.

Die Steuerreform? Alle warten darauf, wie er die Bürger entlasten und wie er das System der Firmenbesteuerung umstellen möchte, um sein Versprechen „America first“ zu erfüllen. Sein erster Reflex, Strafzölle auf Waren aus dem Ausland, würde ihm Strafverfahren der Welthandelsorganisation WTO einbringen. Der zweite Ansatz – eine Reform der Besteuerung von Unternehmen, die Produktion im Inland begünstigt und Firmen, die im Ausland Waren für die USA produzieren, belastet – ist inzwischen so gut wie tot, weil die Umstellung sehr kompliziert und Betrugsversuche leichter würden. Was nun? Da sehen Öffentlichkeit und Konzerne auch nicht klarer.

Die Einwanderungsreform? Keine Details. Bekommen die geschätzt elf Millionen Illegalen im Land eine Perspektive, ihren Aufenthalt zu legalisieren? Trump wusste, dass auch diese Reform schwer wird. Seine Vorgänger George W. Bush und Barack Obama sind am Kongress gescheitert. Was will er anders und besser machen? Dazu sagte er nichts.

Das Kerndefizit zeigte sich bei den wolkigen Versprechen zur Erneuerung der Infrastruktur. Eine Billion Dollar möchte Trump dafür ausgeben. Sagt er. Woher soll das Geld kommen? Das sagt er nicht. Zur Dimension: Das Staatsbudget 2016 betrug 3,54 Billionen Dollar. Wie soll eine Summe, die annähernd ein Drittel des Gesamtetats ausmacht, zusätzlich finanziert werden? Falls er eine Idee hat, so verschwieg er sie. Wie er ja auch schon zuvor die Antwort schuldig geblieben war, woher die angekündigten 54 Milliarden Dollar mehr fürs Militär kommen sollen. Einfach die Schulden erhöhen? Da machen die Republikaner nicht mit.

Die Erklärungslücken sind symptomatisch dafür, wo Trump in seiner Präsidentschaft steht. Er ist noch zu sehr Wahlkämpfer, der eine rosige Zukunft anpreist, und zu wenig Regierungschef, der sich anschickt, in der realen Welt zu handeln. Die Rede war seine bisher beste, da sind sich Anhänger und Kritiker einig. Hat er sich erstmals als Präsident gezeigt, wie rechte Medien loben? Oder Visionen einer utopischen Welt ausgemalt, wie die „New York Times“ meint? Er ist noch lange nicht der Präsident, den die USA bräuchten. Aber die Entwicklung weist in die richtige Richtung. Das lässt hoffen.