02.03.2017

Justizpanne beim Polizistenmörder

Brandenburg: Täter schizophren und vorbestraft, doch Psychiatrie-Einweisung wurde abgelehnt

Potsdam - Nach dem Tod zweier Brandenburger Polizisten am Dienstag herrscht Fassungslosigkeit über den Umgang mit dem Täter. Grund ist eine Justizpanne, durch die der Gewalttäter und Drogenkriminelle Jan G. trotz klarer Hinweise auf seine Gefahr für die Allgemeinheit und eindringlichen Warnungen der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß bleiben konnte. Am Dienstag hatte er erst seine Großmutter umgebracht und dann zwei Polizisten getötet. Offen äußern wollte sich in der Landespolitik, aber auch im Innenministerium und in der Polizei, am Mittwoch niemand zu dem Fall – aus Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer. Doch dem Vernehmen nach ist das Entsetzen über das Agieren der Justiz groß.

Die Staatsanwaltschaft hatte in einem Prozess gegen G. vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) unter anderem wegen Raubes die Unterbringung des 24-Jährigen in einer geschlossenen Psychiatrie beantragt. Wegen einer Schizophrenie ist der Mann nicht schuldfähig. Das Gericht setzte die Unterbringung in der Psychiatrie auf fünf Jahre zur Bewährung aus. Der Grund: Ein Gutachter hatte dem 24-Jährigen bescheinigt, in Freiheit behandlungsfähig zu sein. Allerdings verstieß Jan G. gegen die umfangreichen Bewährungsauflagen – kein Alkohol, keine Drogen, regelmäßige Tests, eine Therapie. Nach dem Urteil vom November 2016 wurde er erwischt – mit Drogen und beim Fahren ohne Führerschein. Doch das Gericht sah dennoch keinen Grund, den Mann in die Psychiatrie zu schicken. „Das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Widerruf der Aussetzung zur Bewährung“ konnte das Gericht „nicht feststellen“, hieß es.

Inzwischen hat der 24-Jährige die Taten vom Dienstag gestanden. Er habe in der Vernehmung die Tötung seiner Großmutter in deren Haus in Müllrose zugegeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt. Zuvor seien G. und seine Großmutter in Streit um Geld geraten. Ihr Enkel habe ihr eine Schnittverletzung am Hals zugefügt. Die Frau verblutete. Der Mann räumte zudem ein, auf der Flucht die beiden Polizisten an einer Kontrollstelle in Oegeln bei Beeskow überfahren zu haben. Als Motiv habe der 24-Jährige angegeben, er habe Angst gehabt, von den Beamten erschossen zu werden, wenn er gestoppt werden würde. In allen Fällen gehen die Ermittler von Mord aus niedrigen Beweggründen aus. „Wer so schnell auf Polizisten zurast und sie umfährt, hat das Auto als Waffe genutzt“, sagte die Sprecherin. Am Mittwoch erließ das Amtsgerichts Frankfurt (Oder) einen Befehl zur Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen Psychiatrie.

Die Vorgänge erinnern an einen Fall in Berlin. Im Januar 2016 hatte ein damals 28-Jähriger eine junge Frau in einem U-Bahnhof vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die 20-Jährige war sofort tot. Der Mann war nur Stunden zuvor aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Hamburg entlassen worden, in das er sich – von Verfolgungsideen geplagt – selbst eingewiesen hatte. Zuvor waren einige Strafverfahren gegen den Mann wegen Schuldunfähigkeit eingestellt worden.

Am Abend gedachten mehrere Hundert Menschen in der Stadtkirche Beeskow (Oder-Spree) der Opfer, darunter Ministerpräsident Dietmar Woidke, Innenminister Karl-Heinz Schröter (beide SPD), Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke, aber auch Oppositionsführer Ingo Senftleben (CDU). „Es ist schwierig, wo so etwas Schreckliches passiert ist, Worte zu finden, die Angehörigen, Freunden und Kollegen Trost spenden“, sagte Woidke. „Aber das ganze Land trauert um die getötete Frau und um die beiden Polizisten.“ Den Hinterbliebenen versprach er seine volle Unterstützung. (mit dpa)