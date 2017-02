Prominente fordern Freiheit für Yücel

Bild vergößern Foto: Karlheinz Schindler/dpa

Türkischer Staatsanwalt verlangt Untersuchungshaft für Korrespondenten

Berlin - In einer ganzseitigen Anzeigenaktion in mehreren überregionalen Tageszeitungen rufen mehr als 300 Chefredakteure, Künstler, Schauspieler, Rechtsanwälte und andere Prominente zur sofortigen Freilassung des in der Türkei inhaftierten „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel auf.

„Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten“, zitieren die Unterzeichner der Solidaritätsbekundung aus Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948. Die Anzeige ist in deutscher und türkischer Sprache verfasst. Mit der Aktion soll auch an Dutzende weitere Journalisten erinnert werden, die in der Türkei in Haft sitzen.

Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam in Istanbul beantragte die Staatsanwaltschaft am Montag Untersuchungshaft für Yücel. Nach der Vernehmung des Reporters am Nachmittag habe die Anklagebehörde den Journalisten mit Antrag auf Untersuchungshaft an das zuständige Gericht überstellt, teilte der türkische Oppositionspolitiker und Menschenrechtler Sezgin Tanrikulu mit.

Yücel besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft und befindet sich seit dem 14. Februar im Istanbuler Polizeipräsidium in Gewahrsam. Nach Angaben der Polizei wird gegen Yücel wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt. Unter dem derzeit geltenden Ausnahmezustand in der Türkei können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Demnach muss der 43-Jährige spätestens an diesem Dienstag einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden. PNN