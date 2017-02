27.02.2017

von nbsp;Thorsten Metzner Drucken

BER-Chef Mühlenfeld droht selbst Ablösung

von nbsp;Thorsten Metzner

Unmut bei BER-Eignern und Arbeitnehmern über Rausschmiss des Technikchefs. Brandenburg mahnt zur Besonnenheit

Potsdam - Im Konflikt um eine drohende Ablösung von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld versucht Brandenburg die Wogen zu glätten. „Ich plädiere dafür, dass man kühlen Kopf bewahrt“, sagte Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider am Sonntag den PNN. Er sei „für eine sachliche Aufarbeitung der aktuellen und strategischen Probleme“.

Mühlenfeld hatte alle Anteilseigner des Flughafens, auch Brandenburg, sowie die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat gegen sich aufgebracht. Er feuerte vergangene Woche im Alleingang Technikchef Jörg Marks und ersetzte ihn durch den über einen Beratervertrag angeheuerten früheren Bahn-Manager Christoph Bretschneider. Eine Sondersitzung des Aufsichtsrates, die der Bund und Berlin wollen, ist allerdings bisher nicht einberufen worden. Mühlenfelds Schicksal hängt dem Vernehmen nach maßgeblich von einer Prüfung ab, ob er mit dem Beratervertrag für Bretschneider, angeheuert für einen Tagessatz von 1700 Euro, gegen das Geschäftsführer-Regelwerk verstoßen hat. Auch aufseiten der Arbeitnehmer, die die Hälfte der Sitze im Aufsichtsrat besetzen, wird nach PNN-Recherchen sein Vorgehen kritisch gesehen.

Mühlenfeld hatte seine Entscheidung damit begründet, dass in Verantwortung von Marks seit Monaten alle Termine auf der BER-Baustelle nicht gehalten worden waren, er in der bisherigen Konstellation nicht bis Frühjahr den vom Aufsichtsrat geforderten validen Eröffnungstermin für den BER vorlegen könne. Das sieht man auch in der Bauordungsbehörde des für den BER zuständigen Landkreises Dahme-Spreewald so, die ein präzises Bild von der Lage auf der Baustelle und den BER-Verantwortlichen hat. Dort heißt es, dass es schon lange „mehr als überfällig“ gewesen sei, Marks abzulösen und die Position des BER-Bauchefs neu zu besetzen. Den für November 2017 geplanten BER-Start, der schon fast ein Jahr lang unrealistisch war, hatten Mühlenfeld und Berlins Regierender Michael Müller (SPD) im Januar nach neuen Problemen mit Automatiktüren und der zu gering dimensionierten Sprinkleranlage abgesagt. Nach PNN-Recherchen sind die Rückstände so groß, dass es selbst für eine Eröffnung 2018 eng werden kann.

Brandenburgs Grüne teilten unterdessen die Kritik am Flughafenchef. „Auch er scheint aus der Vergangenheit nicht gelernt zu haben, dass man während eines laufenden Rennens nicht die Pferde austauscht“, sagte Fraktionschef Axel Vogel. Vogel sprach sich dafür aus, Mühlenfelds „fatalen Fehler“ zu korrigieren und Marks zurückzuholen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, warnte davor, Mühlenfeld „tatsächlich in die Wüste“ zu schicken und dann durch einen Politiker aus dem Aufsichtsrat zu ersetzen. „Da würde der Bock zum Gärtner gemacht.“ (mit dpa)