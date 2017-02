Hohe Kosten für einzelne Abschiebungen

Berlin - Die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber ist zum Teil mit erheblichen Kosten verbunden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des Linke-Politikers Niema Movassat hervor. Demnach charterte die Bundespolizei 2016 in mehreren Fällen Flugzeuge, in denen nur eine einzige Person in ihre Heimat zurückgeflogen wurde. So kostete etwa die Abschiebung eines Kameruners knapp 71 000 Euro. Diese „exorbitant hohen Kosten“ seien „völlig unverhältnismäßig, um einzelne Personen abzuschieben“, sagte Movassat dieser Zeitung. Die Summen bezögen sich nur auf die Chartergebühren, Kosten etwa für begleitende Bundespolizisten seien nicht enthalten. Das Bundesinnenministerium äußerte sich am Montag nicht zu den Gründen für Einzelabschiebungen. uls