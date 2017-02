Matthies meint : Fuchs, hast den Verstand gestohlen

Oh, mein Gott, das war wieder eine Woche letzte Woche, nicht nur in Schweden! Auch bei uns im Land. Die Stimmung ist so genervt, als würden alle nur noch die Überschriften lesen, und davon auch nur die verhauenen. Wenn also irgendwo steht: „X will uns Y verbieten“, dann tobt ein Sturm der Entrüstung durchs Land mit der obligatorischen Drohung, die Quittung folge bei der Wahl. Ganz egal, ob es überhaupt stimmt.

Letzte Woche wurden die Vegetarier und Veganer abgeräumt. Wer kein Fleisch essen will, so ändern sich die Zeiten, der ist quasi der IS am Küchentisch, ein Gefährder, der sich der Aufmerksamkeit des Bundesernährungsschutzes sicher sein kann. Unsere Umweltministerin, sicher kein barocker Genussmensch, hat also verfügt, dass es auf Veranstaltungen ihres Ministeriums künftig weder Fleisch noch Fisch geben soll. Riesenaufruhr! Die Hendricks will uns den Schweinebraten verbieten!

Was sie natürlich nicht will. Selbst in der Kantine ihres Hauses gibt es weiter das volle Programm, nur eben nicht bei eigenen Veranstaltungen. Was ich konsequent finde – und damit prinzipiell beispielhafte Politik. Denn dass eine Ministerin das Gedankengebäude, das sie vertritt, auch symbolpolitisch anstreichen möchte, scheint mir legitim, selbst wenn man natürlich (wie ich) in der Sache ganz anderer Meinung sein kann.

Frau Hendricks wird es aushalten. Aber was ist mit der Veganerin, die kürzlich in Limburg den Bürgermeister per Facebook angepflaumt hat, er solle das Glockenspiel am Rathausturm mal wieder umstellen, denn sie könne „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ langsam nicht mehr hören? Der Bürgermeister schaltete um auf das nächste Lied von der Liste – und erwähnte den Fall in einer Büttenrede, ein Scherz über einen Scherz. Und ein Fehler.

Denn daraus wurde der Fall der angeblich irren veganen Liederhasserin, bis rauf zur „New York Times“. Es gab unzählige Hasskommentare, die Frau erhielt Morddrohungen, soll wahlweise erschossen, geteert und gefedert oder mindestens in die Psychiatrie eingeliefert werden – und musste wohl tatsächlich in ärztliche Behandlung. Wegen eines Scherzes über ein Lied, das offenbar eine Säule der deutschen Leitkultur darstellt und nun von der, wie es gern heißt, „linksgrün versifften“ Meinungsmafia zum Abschuss freigegeben

Was ist da los? Es fühlt sich jedenfalls übel an. Müssen sich denn jetzt alle benehmen, als wären sie der amerikanische Präsident?