20.02.2017

von Christoph von Marschall und Ingrid Müller, München Drucken

Hoffnungen für Syrien schwinden

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz gibt es viel Kritik am Vorgehen der USA und Russlands / Auch beim Thema Iran droht Ärger

Die Hoffnungen auf eine Verständigung zwischen den USA und Russland zu einer Lösung für den seit sieben Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien sind am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz gesunken. Vier Tage vor der nächsten Runde der Syrien-Gespräche in Genf gaben sich Amerikaner und Russen gegenseitig die Schuld an den rund 400 000 Toten und dem anhaltenden Sterben. Der Syrien-Sondergesandte der UN, Staffan de Mistura, warnte, wenn es keine politische Lösung gebe, würden die Extremisten, voran die Milizen des IS, die Dynamik bestimmen. Er fragte, ob die USA ihre Militäraktionen ausweiten würden, um den IS zu vernichten.

Auch Russland wurde kritisiert. Moskau behauptet, den IS zu bekämpfen. Der Sicherheitsbericht der Konferenz stellt allerdings fest, dass sich nur 20 Prozent der russischen Luftangriffe gegen den IS richten, 80 Prozent auf andere Ziele, darunter auch Krankenhäuser, um den Widerstand der säkularen Opposition gegen Staatschef Baschar al Assad zu brechen. Konstantin Kosachev, der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses des russischen Parlaments, wies das zurück.

Irans Außenminister Mohammed Zarif sagte, es sei an der Zeit, eine neue Ordnung nach der Ära westlicher Dominanz zu errichten. US-Senator Lindsey Graham forderte, der Westen müsse die Sanktionen gegen den Iran wieder verschärfen. Teheran verwende seine Einnahmen, die sich aus dem Atomabkommen samt der Lockerung der Sanktionen ergeben, um Terrororganisationen zu unterstützen und die Region weiter zu destabilisieren, und nicht dazu, Krankenhäuser und Straßen in kriegszerstörten Nachbarländern wieder aufzubauen.

US-Senatoren traten erstaunlich selbstbewusst gegenüber Präsident Donald Trump auf. In scharfem Kontrast zu Trumps Ankündigung, das Verhältnis zu Russland zu entspannen, forderte der Republikaner Graham, Trump solle neue Sanktionen gegen Moskau verhängen wegen Russlands Einmischung in die US- Wahl. Der Senat würde das mit Dreiviertelmehrheit beschließen. Die Demokratin Jeanne Shaheen unterstützte das. Graham sagte: „2017 wird das Jahr, in dem der Kongress Russland in den Arsch tritt.“

Überraschung löste Israels Außenminister Avigdor Liberman mit einem Bekenntnis zur Zweistaatenlösung im Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina aus. Er habe keine Zweifel an diesem Konzept. Beim Besuch des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu in den USA vor einer Woche hatte US-Präsident Trump gesagt, die Zweistaatenlösung sei für ihn nicht die einzige Option. Dies war als Kurswechsel interpretiert worden. Zuvor sah die US-Politik die Errichtung eines souveränen Palästina als Nachbar eines souveränen Israel vor, die beide Jerusalem als ihre Hauptstadt betrachten.

Im Mittelpunkt der Sicherheitskonferenz stand die Frage nach Trumps politischen Zielen, den Folgen für Europa und seiner Forderung, alle Nato-Staaten müssten zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft für Verteidigung ausgeben. Der grüne Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour sagte dem Tagesspiegel, das Zwei- Prozent-Ziel sei „völlig verfehlt“.