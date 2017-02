Gauck betont Solidarität mit Baltikum Letzte Auslandsreise

des Bundespräsidenten

Riga - Beistand fürs Baltikum: Bundespräsident Joachim Gauck hat bei einem Besuch in Riga den drei baltischen Staaten Solidarität und Unterstützung bei der Wahrung ihrer Sicherheit zugesagt. „Deutschland steht an der Seite unserer baltischen Partner und Freunde“, sagte Gauck am Donnerstag nach einem Treffen mit den Präsidenten Lettlands, Litauens und Estlands. Angesichts der veränderten Sicherheitslage sei dies „unbedingt erforderlich“. Den Konflikt mit Russland wegen der Ostukraine nannte Gauck „besorgniserregend“. Darauf dürfe nicht mit Abwarten reagiert werden.

Die baltischen Staaten, ehemals Sowjetrepubliken und heute Mitglieder von EU und Nato, fühlen sich seit der russischen Annexion der Krim und wegen des Konflikts in der Ostukraine besonders bedroht. Gauck genießt dort auch wegen seiner russlandkritischen Haltung hohes Ansehen. 2013 hatte er den Republiken bereits Staatsbesuche abgestattet. Neben der Sicherheitspolitik und dem Verhältnis zu Moskau war die Krise der Europäischen Union wichtiges Thema der vier Präsidenten. Gauck forderte nachhaltige Lösungen der dringenden Probleme in der EU und nannte den Flüchtlingszuzug, rechtsstaatliche Antworten auf die Terrorbedrohung, den britischen EU-Austritt, aber auch die „viel zu hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen Ländern“.

Während der Besuch des Baltikums Gaucks letzte Auslandsreise als Präsident war, wird am Sonntag in Deutschland ein neuer Bundespräsident gewählt. Überraschungen wird es dabei wohl nicht geben: Der Kandidat der großen Koalition, Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), kann auf eine satte Mehrheit in der 1260 Mitglieder starken Bundesversammlung zählen. Doch der einzige Bewerber für das höchste Staatsamt ist er keineswegs: Linke, Piraten, AfD und Freie Wähler warten mit Konkurrenz auf. Das Kandidatenfeld ist damit ungewöhnlich groß. dpa/AFP