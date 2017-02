Bosch hilft bei Bauleitung am BER

Berlin - Der Bosch-Konzern will zusätzliches Personal auf die Baustelle des neuen Berliner Airports schicken und die Flughafengesellschaft bei der Koordinierung der Bauarbeiten an bisher nicht funktionierenden Automatiktüren unterstützen. Das sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag im Roten Rathaus nach einem Krisentreffen mit BER-Baufirmen. Unter seinem Vorsitz berät der Flughafenaufsichtsrat an diesem Dienstag über die Absage des BER-Starts 2017, die zunächst mit Türenproblemen und zu wenig Bosch-Monteuren begründet worden war. Bosch erklärte nun dagegen, Ursache für Rückstände seien „fehlende bauliche Vorleistungen, fehlende Planungsunterlagen oder kurzfristige Änderungen von Vorgaben“. thm