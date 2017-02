04.02.2017

Europa schottet sich stärker gegen Flüchtlinge ab

EU-Gipfel in Malta beschließt Zehn-Punkte-Plan / Libyen soll Zuzug von Migranten aus Afrika stoppen

Berlin - Die EU will nach der Schließung der Balkanroute im vergangenen Jahr nun auch die Flüchtlingszahlen im zentralen Mittelmeer deutlich senken. Dabei setzt die Europäische Union auf eine Zusammenarbeit mit der libyschen Einheitsregierung in Tripolis.

Von Libyen aus hatten sich im vergangenen Jahr Zehntausende Flüchtlinge, die hauptsächlich aus Staaten südlich der Sahara stammen, auf den Weg nach Italien gemacht. Dabei waren 2016 nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) auf der sogenannten zentralen Mittelmeerroute mehr als 4500 Menschen gestorben. Die Staats- und Regierungschefs der EU verabschiedeten bei einem Gipfel in Malta am Freitag einen Zehn-Punkte-Plan, der vor allem zwei Ziele verfolgt: das massenhafte Sterben im Mittelmeer zu beenden und die Überfahrt der Migranten von vornherein zu verhindern. Dabei will die Europäische Union Finanzhilfen für Libyen bereitstellen.

Am Vorabend des Gipfels in Malta hatte der italienische Regierungschef Paolo Gentiloni ein Abkommen mit der libyschen Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajis al Sarradsch geschlossen. In der Absichtserklärung ist vorgesehen, dass Italien Finanzhilfen zum Aufbau eines effektiven Grenzschutzes gewährt. Darüber hinaus will Rom mit Hilfsgeldern sicherstellen, dass sich die Zustände in den berüchtigten Aufnahmelagern der libyschen Einheitsregierung verbessern. Der UN-Sonderbeauftragte für Libyen, Martin Kobler, hatte im vergangenen Jahr bei einem Besuch in einem Haftzentrum bei Tripolis die menschenunwürdigen Zustände kritisiert.

Auch im Zehn-Punkte-Plan der EU heißt es, dass künftig „angemessene Aufnahmekapazitäten und -konditionen“ für Migranten in Libyen gewährleistet werden sollen. Von diesen Aufnahmeeinrichtungen aus sollen Migranten, die nicht schutzbedürftig sind, wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können. Zudem will die EU die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern in Afrika verbessern.

Insgesamt will die EU in diesem Jahr 200 Millionen Euro für die Eindämmung des Flüchtlingszustroms aus Afrika ausgeben. Die Mittel sollen unter anderem für den Ausbau der libyschen Küstenwache und eine verstärkte Überwachung an der Südgrenze des nordafrikanischen Staates bereitgestellt werden. Hilfsorganisationen kritisierten den Plan. In einem offenen Brief der Organisation Pro Asyl und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist von einem „Tiefpunkt europäischer Flüchtlingspolitik“ die Rede.

Seit der Schließung der Balkanroute im März 2016 und dem anschließenden Abschluss der Flüchtlingsvereinbarung mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kommen Flüchtlinge wieder vermehrt auf der Route zwischen Libyen und Italien nach Europa. Im vergangenen Jahr wurden auf der zentralen Mittelmeerroute 180 000 Flüchtlinge registriert. Merkel bekräftigte zum Auftakt des Gipfels in Malta den Wunsch, auch mit Libyen ein Abkommen nach dem Vorbild der Türkei-Vereinbarung zu schließen. Die EU müsse „genauso vorgehen“ wie bei der Türkei, erklärte die Kanzlerin. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Anders als die Türkei kann die EU Libyen nicht als sicheres Herkunftsland einstufen. Daher dürfte es bis auf Weiteres nicht möglich sein, irreguläre Migranten von der EU aus wieder nach Libyen zurückzuschicken. Ein solches Verfahren ist in der Türkei-Vereinbarung für Flüchtlinge vorgesehen, die sich auf dem Weg über die Ägäis in die Hände von Schleppern begeben.