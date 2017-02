Matthies meint : Ole, Felle, Jochen – oder Fritz?

Im Moment kommt es nicht so sehr auf Kleinigkeiten an. Vermutlich ist es also für den Gang der Weltgeschichte völlig egal, ob in Berlin ein Eisbär geboren wird und welchen Namen er bekommt. Andererseits: Soll der Eisbär darunter leiden, dass er namenlos bleibt, nur weil die Weltgeschichte gerade mal größere Probleme hatte?

Also wird der Bär getauft, sofern wir den profanen Vorgang der Namensverleihung so nennen wollen. Wie war das damals bei Knut? Pfleger Dörflein sah sich den Burschen an, fand spontan, dass er ziemlich knuthaft aussehe, und der Name war vergeben. Aber das liegt Jahre zurück, die Dinge sind komplizierter geworden. Am sinnvollsten wäre es natürlich, den Neuen Donald zu nennen, dann käme der Namenspate eben mal vorbeigeflogen, und der Regiermeister könnte ihm beim Smalltalk am Gitter ein wenig ins Gewissen reden.

Aber das geht natürlich so nicht. Wladimir oder Wladi wäre ein hübscher Name, zumal die Eltern aus Russland sind – aber das hätte auch ein Geschmäckle und würde den einen oder anderen Nato-Partner irritieren. Bärlusconi? Nun ja ... Noch irgendein Autokrat? Erdobär? Nein: Der Zoo hat alles richtig gemacht, indem er eine Volksabstimmung inszenierte in der Erkenntnis, dass zu dieser Frage praktisch jeder eine Idee hat. Nun liegen diese Ideen bei den Medienpartnern auf dem Tisch.

Bei der „Berliner Zeitung“ gibt es eine solide Mehrheit für „Ole“, beim „Berliner Kurier“ eine riesige für „Felle“. Beim RBB liegt zwar „Lasse“ vorn, aber der Sender setzt einen Internet-Bericht verwirrend unter die Überschrift „Nanuk, Bolle oder Fritz?“ Und dann gibt es da noch ein Einzelvotum von Dieter Birr, dem Puhdy-Sänger, den sie „Maschine“ nennen: Er hat seinen Eishockeybären-Song ein wenig umgedichtet und schlägt nun „Jochen“ oder „Walter“ vor. Hä?

Zu bedenken ist ferner, dass der eigentliche Name erweiterungsfähig sein muss, um den Ansprüchen der Boulevardpresse zu genügen. So etwas wie „Knuddel-Knut“ sollte also möglich sein. Und der Senat? Schweigt. Dabei hat er sich längst die Gendertheorie zu eigen gemacht, nach der das Geschlecht nur ein soziales Konstrukt ist. Damit wäre auch an einen Namen zu denken, der das Eisbär*in nicht von vornherein auf eine Rolle festlegt. Kommt da noch ein Einwand aus dem Rathaus?

Wenn nicht: Am heutigen Mittwoch wird der Name verkündet. Und damit schalten wir dann wieder zurück in die Weltpolitik.