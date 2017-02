01.02.2017

Kritik an Trumps Bann nimmt zu

US-Präsident feuert Justizministerin. Potsdamer Spitzenforscher warnen vor Folgen für die Wissenschaft

Washington/Berlin/Potsdam - Auch vier Tage nach ihrem Erlass durch Präsident Donald Trump nimmt die Kritik an den Einreiseverboten der USA weiter zu. Am Montagabend (Ortszeit) entließ Trump die amtierende Justizministerin Sally Yates, die sich kritisch über die Regelung geäußert hatte, der zufolge Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern derzeit nicht in die USA einreisen dürfen. Trump schrieb auf Facebook, Yates habe „das Justizministerium verraten“, als sie sich geweigert habe, eine Anordnung durchzusetzen, die dem Schutz der Bevölkerung diene.

Widerstand gegen das Einreisedekret formiert sich auch auf der Ebene der US-Bundesstaaten und im Kongress. Der im Nordwesten gelegene Bundesstaat Washington kündigte eine Klage gegen den Erlass an. Der Justizminister des Staates, Bob Ferguson, erklärte, ein Erfolg vor dem Bundesgericht in Seattle würde Trumps Erlass in den ganzen USA ungültig machen. Das Dekret verstoße aus mehreren Gründen gegen die US-Verfassung. Die Klage werde von mehreren Großkonzernen unterstützt.

Nach einem Treffen mit Schwedens Regierungschef Stefan Löfven in Stockholm erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Ich habe meine Haltung noch einmal deutlich gemacht, dass der Kampf gegen Terrorismus so ein allgemeines Vorgehen gegen bestimmte Länder und Menschen mit einem bestimmten Glauben nicht rechtfertigt.“

Das Auswärtige Amt (AA) protestierte offiziell bei der US-Regierung gegen den Einreisestopp. Die offenen Fragen im Umgang mit deutschen Doppelstaatern müssten „schnellstmöglich in unserem Sinne geklärt werden“, hieß es aus dem AA. Derzeit stellen die US-Konsulate in Deutschland auch deutschen Staatsbürgern, die einen zweiten Pass etwa des Irans oder Syriens haben, keine Visa aus.

Unterdessen haben am Dienstag mehrere Potsdamer Spitzenforscher das Einreiseverbot scharf kritisiert. Unter anderem bezeichnete der renommierte Klimaforscher und Regierungsberater Hans Joachim Schellnhuber den Erlass als „besorgniserregenden Angriff auf die gesellschaftliche Toleranz und damit auch auf die Freiheit der Wissenschaft“. Gegenüber den PNN erklärte der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, mit dem Einreiseverbot stelle sich Trump erneut den Prinzipien der Aufklärung in den Weg. „Wissenschaft lebt von Weltoffenheit, Forschung vom freien Zugang zu Daten, Erkenntnissen und Diskursen“, sagte Schellnhuber. Am Montag war wie berichtet bekannt geworden, dass einer iranischen Doktorandin des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts trotz eines gültigen Visums die Einreise in die USA verweigert wurde.

Reinhard Hüttl, Vorstandsvorsitzender des Potsdamer Geoforschungszentrums (GFZ), warnte gestern ebenfalls vor Folgen für die internationale Zusammenarbeit. Länderübergreifende Kooperationen seien maßgeblich für den Erfolg von Forschung, erklärte der GFZ-Chef. „Eine längerfristige Einschränkung der Reisefreiheit in die USA hätte zur Folge, dass Austausch und Kooperationen erschwert werden.“ (mit dpa)