Inflation auf höchstem Stand seit Juli 2013

Wiesbaden - Anziehende Energiepreise haben die Inflation in Deutschland weiter angeheizt und die Teuerung zu Jahresbeginn 2017 auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Einen solchen Wert hatten die Wiesbadener Statistiker zuletzt für Juli 2013 errechnet. Damit zog die jährliche Teuerung im zweiten Monat in Folge deutlich an, schon im Dezember hatte die Rate mit 1,7 Prozent einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht. Preistreiber waren erneut anziehende Preise für Heizöl, Kraftstoffe und Mieten. Energie war im Januar um 5,8 Prozent teurer als vor Jahresfrist, als Sprit und Heizöl zeitweise extrem günstig waren. Damit verteuerte sich Haushaltsenergie so deutlich wie seit August 2012 nicht mehr.

Die höheren Benzin- und Heizölpreise zehren an den Einkommen der Konsumenten und engen den Spielraum für andere Anschaffungen ein. Steigende Preise seien „Gift für das Konsumklima“, sagt Rolf Bürkl vom Marktforschungsinstitut GfK. Negativ ist die steigende Inflation auch für Sparer: Bisher glich die niedrige Inflation den Effekt der Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank unter dem Strich aus. Das könnte sich nun ändern, warnte zuletzt Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU). dpa