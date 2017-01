27.01.2017

Holocaust-Gedenken: AfD sucht Streit

Trotz Ausladung: Höcke will Buchenwald besuchen

Berlin - Es soll ein Tag des Gedenkens sein, doch genau 72 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz eskaliert der Streit über die deutsche Erinnerungskultur. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke kündigte an, am heutigen Freitag die NS-Gedenkstätte Buchenwald besuchen zu wollen – gegen den ausdrücklichen Wunsch der Stiftung. Der stellvertretende Stiftungsdirektor Rikola-Gunnar Lüttgenau hatte zuvor klargemacht, dass nach seiner Rede in Dresden „eine Teilnahme von Herrn Höcke an der Kranzniederlegung im ehemaligen KZ Buchenwald nicht akzeptabel“ sei. Höcke schrieb nun zurück, es stehe der Gedenkstätte „schlicht nicht zu, zu entscheiden, wer (...) an dieser offiziellen Gedenkveranstaltung teilnimmt und wer nicht“.

Höcke gilt selbst in der AfD als umstritten. In Dresden hatte er eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert und von einer „dämlichen Bewältigungskultur“ gesprochen. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin bezeichnete er als „Denkmal der Schande“. Seine Partei, die in zehn Landtagen sitzt und laut Umfragen mit 15 Prozent in den Bundestag einziehen könnte, hat sich zudem dafür ausgesprochen, der NS-Gedenkstätte Gurs am Fuße der Pyrenäen Fördergelder in Höhe von 120 000 Euro zu streichen. Einen entsprechenden Antrag der Landtagsfraktion Baden-Württemberg verteidigte AfD-Chef Jörg Meuthen am Donnerstag.

Erst in dieser Woche waren Anschlagspläne von Rechtsextremisten auf Juden bekannt geworden. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, sagte, das Gedenken in diesem Jahr sei „wichtiger denn je“. Und: „Es gilt, frühzeitig und mit allen Mitteln des Rechtsstaats solche Gruppierungen zu bekämpfen.“ Deutschland verliere täglich Zeitzeugen, die über die Geschichte berichten konnten. Der Direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Piotr M. A. Cywinski, bittet bei der Dokumentation von NS-Verbrechen um Hilfe: „Ohne tiefer gehende Analyse der Motivation sowie der Mentalität der Täter bleiben unsere Bestrebungen um Warnung zukünftiger Generationen intuitiv.“ Gebraucht würden „Dokumente, Bilder, private Briefe, Tagebücher“, die die „Hassmechanismen“ verstehen helfen. Die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch warnte vor „Geschichtsvergessenheit“ und sagte: „Die Menschen sind und bleiben zu Unmenschlichkeit imstande.“

Der 27. Januar wird seit 1996 in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen, seit 2006 wird weltweit der Opfer gedacht. Dazu gehören 300 000 ermordete Behinderte und Pflegebedürftige. Der Bundestag erinnert heute in seiner Gedenkstunde erstmals speziell an diese „Euthanasie“-Verbrechen. Schauspieler Sebastian Urbanski, der das Downsyndrom hat, wird den Brief eines Opfers aus einer Sterbeanstalt vorlesen. Sidney Gennies

