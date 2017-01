Seekrug soll Trainingsstätte des Bundes werden

Potsdam - Für den Potsdamer Ruderstandort am Seekrug zeichnet sich eine sportliche Zukunft ab. Nach Plänen des Deutschen Ruderverbands soll Potsdam gemeinsam mit Berlin einer von drei zentralen Bundesstützpunkten werden. Dabei soll Potsdam die Verantwortung für das Frauen-Riemenrudern bekommen – ein echtes Aufbauprojekt, denn die letzten internationalen Erfolge in dieser Disziplin liegen zehn Jahre zurück. Die Mission übernehmen soll Erfolgstrainer Sven Ueck, der im Skullbereich den Doppelvierer der Frauen bei den Olympischen Spielen in Rio zu Gold führte. Am Seekrug kann sich Ueck auf eine gute Nachwuchsarbeit im Riemenrudern stützen. In den vergangenen drei Jahren holte der Ruderclub Potsdam bei der Junioren-WM viermal Gold und zweimal Silber. pek