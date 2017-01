18.01.2017

Neue Probleme – BER kann 2017 nicht mehr starten Kaputte Türen, gestörte Sprinkleranlage:

von Thorsten Metzner

Eröffnung vielleicht erst Herbst 2018

Schönefeld - Nächste Hiobsbotschaft am BER: Eine Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens ist 2017 nun definitiv nicht mehr möglich. Nach Informationen dieser Zeitung sind auf der Baustelle in Schönefeld um den Jahreswechsel neue Probleme bei der Steuerung der Automatiktüren und bei der Sprinkleranlage aufgetaucht. Und zwar so gravierende, dass die Bauarbeiten nicht wie geplant im Januar beendet werden können. Das war von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld bisher als Bedingung formuliert worden, um den BER trotz Rückständen von mittlerweile einem Jahr vielleicht doch noch 2017 eröffnen zu können.

Zwar kann der Flughafen das Ausmaß der Verzögerungen gegenüber den Eigentümern dem Vernehmen nach bisher nicht exakt einschätzen. Doch nach Recherchen dieser Zeitung steht nun selbst ein Start im März 2018 auf der Kippe. Eine Verschiebung der Eröffnung um ein Jahr würde nach internen Berechnungen der Flughafengesellschaft (FBB) rund 405 Millionen Euro kosten, die in der letzten Kalkulation von 2,2 Milliarden Euro nicht einkalkuliert sind. Türen und Sprinkler sind Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit der berüchtigten Entrauchungsanlage und damit für die Inbetriebnahme des neuen Flughafens, dessen Eröffnung seit dem Baustart im Jahr 2006 nun zum fünften Mal verschoben werden muss.

Das Land Berlin, dessen Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft ist, wurde wie die anderen Eigentümer über die Technikprobleme im Januar in Kenntnis gesetzt. Der Aufsichtsrat tagt das nächste Mal Anfang Februar. Die ursprünglich für den 23. Januar geplante Sitzung wurde verschoben, auf Wunsch der Arbeitnehmervertreter, wie es am Dienstag hieß. Er sei „Ende letzter Woche von der FBB über weitere bauliche Verzögerungen informiert worden“, sagte Berlins Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup dieser Zeitung. Müller hatte am 8. Januar im Interview mit dem Tagesspiegel noch von „Chancen“ für 2017 gesprochen.

Brandenburgs Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider erklärte nun: „Wir sind selbstverständlich regelmäßig im Kontakt mit der Geschäftsführung. Brandenburg drängt gegenüber der Geschäftsführung darauf, Probleme zu benennen und diese zu lösen.“ Nötig sei eine „umfassende Antwort“ des Managements „unter Berücksichtigung aller Aspekte, damit der Aufsichtsrat entscheidungsfähig ist. Dies sollte baldmöglichst sein, aber dann auch gesichert“, so Bretschneider. „Wann hierfür der geeignete Zeitpunkt ist, muss die Geschäftsführung entscheiden.“

Die neuen Entwicklungen bestätigen Aussagen von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) von Anfang letzter Woche, der sich in dieser Zeitung weder auf 2017 noch irgendeinen Eröffnungstermin festlegen wollte. Woidke hatte gesagt, er hoffe, dass der BER 2017 technisch fertig werde. Dem Vernehmen nach funktioniert die elektronische Ansteuerung der 1400 Türen nicht korrekt. Bei „Funktionstests“ kam heraus, dass die Fehlerquote bei 80 Prozent liegt. Schon vor der abgesagten Eröffnung 2012 waren diese Türen ein Problem. Deshalb hatten die damaligen Verantwortlichen 600 Hilfskräfte als Türöffner für Notfälle angeheuert.

Offen ist nach wie vor, wie das rot-rot-grün regierte Berlin neben Müller und Lütke Daldrup im Aufsichtsrat vertreten sein wird. In der Opposition hatten Linke und Grüne dezidiert externe Fachleute im Kontrollgremium gefordert, Müller drängt auf Senatoren.