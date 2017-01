Verfassungsgericht: NPD ist zu schwach für ein Verbot

Karlsruhe - Die NPD hat zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ein Verbotsverfahren überlebt, ist aber deutlich als braune, menschenfeindliche Organisation gebrandmarkt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lehnte am Dienstag in Karlsruhe den 2013 eingereichten Antrag des Bundesrats wegen der Schwäche der Partei ab, bescheinigte ihr jedoch eine „Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus“ und das Ziel, die demokratische Grundordnung zu beseitigen. Es fehlten aber „konkrete Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt“, sagte der Präsident des Gerichts und Vorsitzende des Zweiten Senats, Andreas Vosskuhle. Die NPD verfüge „nur über geringe Wirkkraft in die Gesellschaft“.

Es sei allerdings nicht zu verkennen, dass die Partei „durch einschüchterndes oder kriminelles Verhalten von Mitgliedern und Anhängern punktuell eine nachvollziehbare Besorgnis um die Freiheit des politischen Prozesses oder gar Angst vor gewalttätigen Übergriffen auszulösen vermag“, betonte Vosskuhle. Doch sei die im Grundgesetz markierte Schwelle zum Verbot nicht erreicht. Auf Einschüchterung und Bedrohung müsse „mit den Mitteln des präventiven Polizeirechts und des repressiven Strafrechts“ reagiert werden.

Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) verteidigte den Verbotsantrag. Das Urteil sei „alles andere als ein Freibrief“ und kläre substanziell, ab wann eine Partei verfassungsfeindlich sei, sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Der Zentralrat der Juden bedauerte, das Gericht habe eine wichtige Chance vertan, „wirksam gegen diese menschenverachtende Partei vorzugehen und die Demokratie zu stärken“. NPD-Chef Frank Franz meinte, die Partei gehe gestärkt aus dem Verfahren hervor. fan