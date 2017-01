17.01.2017

„Trump wird der eigenen Wirtschaft schaden“

Der künftige US-Präsident Donald Trump sorgt mit Äußerungen in „Bild“-Interview für Irritationen bei Politik und Industrie

Berlin - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat mit kritischen Äußerungen zu Deutschland, der EU, der Nato und der Autoindustrie neue Sorgen über seinen Kurs als mächtigster Mann der Welt ausgelöst. So bewertete Trump die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem am Montag veröffentlichten Interview der „Bild“-Zeitung und Londoner „Times“ als katastrophal. Der EU sagte er ohne Bedauern weitere Austritte voraus, die Verteidigungsallianz Nato nannte er im jetzigen Zustand überholt – englisch „obsolete“.

Diese Sichtweise sei bei der Nato mit „Verwunderung und Aufregung“ aufgenommen worden, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach einem Gespräch mit Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. „Wir müssen sehen, was daraus für die amerikanische Politik folgt.“ Die Nato selbst versuchte, Trumps Äußerungen herunterzuspielen. Stoltenberg sei „absolut zuversichtlich“, dass auch die neue US-Regierung zur Nato stehen werde, sagte seine Sprecherin in Brüssel.

Mit Blick auf die EU sprach Steinmeier die Äußerungen Trumps zu möglichen Strafzöllen auf importierte Autos an: „Wir gehen davon aus, dass unser amerikanischer Partner sich auch weiterhin an die völkerrechtlichen Verpflichtungen und WTO-Regelungen hält.“ Die WTO ist die Welthandelsorganisation. Für die Kanzlerin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, Merkel habe das Trump-Interview mit Interesse gelesen. Ihre Positionen zur Flüchtlingspolitik, zur EU und zur transatlantischen Partnerschaft seien bekannt. „Nun warten wir, wie es sich gehört, die Amtseinführung des Präsidenten Trump ab und werden dann mit der neuen Regierung eng zusammenarbeiten.“ Ein Sprecher des Auswärtigen Amts nannte das Bild von Trumps künftiger Politik „vorsichtig gesagt widersprüchlich“.

In dem Interview drohte Trump außerdem, deutsche Autobauer mit Strafzöllen zu belegen: „Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen“, sagte er. Dem Hersteller BMW, der 2019 eine Fabrik in Mexiko eröffnen will, legte Trump nahe, die Fabrik in den USA zu bauen.

Vertreter der deutschen Wirtschaft reagierten irritiert. „Die Unternehmen in den USA sind auf deutsche Ingenieurstechnologie und Zwischenprodukte aus Europa, Mexiko und anderen Regionen angewiesen“, sagte Dieter Kempf, der neue Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), dem Tagesspiegel. „Trump wird der eigenen Wirtschaft schaden, wenn er versucht, die Autobauer aus Mexiko zu drängen. Zwischen den USA und Mexiko gibt es eine Arbeitsteilung, die beide Standorte wettbewerbsfähiger gemacht hat.“

Beim Verband der Exporteure hält man Trump für schlecht informiert. „Wer glaubt, die Europäische Union sei gegründet worden, um den USA zu schaden, hat eine krasse Fehlvorstellung“, sagte Anton Börner, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), dieser Zeitung. Trumps Äußerungen zeigten einmal mehr, „dass wir schnell mit ihm ins Gespräch kommen und viel mit ihm und seinen Leuten reden müssen, um solche Fehleinschätzungen abzubauen“. Die Bundeskanzlerin müsse ihn schnell treffen. „Schwierige Gespräche, die man auf die lange Bank schiebt, werden nur noch schwieriger“, ergänzte Börner. Der Verbandschef zeigte sich zudem empört über Trumps Androhung von Strafzöllen. „Was gar nicht geht, ist mitten im Spiel die Regeln zu ändern, wie Strafzölle auf Produkte, die bislang in völligem Einklang mit den bestehenden Regelwerken gehandelt werden.“ Das schade allen Beteiligten, weil es jegliche Investitionen unkalkulierbar mache, so Börner. mit dpa