12.01.2017

von Thomas Seibert, Washington, und Christoph von Marschall, Berlin

Amerika vor radikalem Machtwechsel

Obama verabschiedet sich mit leidenschaftlicher Rede. Ungeheuerliche Vorwürfe gegen Trump

In den USA steht mit dem Präsidentenwechsel ein radikaler Bruch in Stil und Inhalt der Politik bevor. Neun Tage vor der Amtsübergabe von Barack Obama an Donald Trump sind die Gegensätze zwischen dem scheidenden und dem künftigen Staatsoberhaupt noch einmal in aller Klarheit zutage getreten. Obama blickte am Dienstagabend in einer rhetorisch ausgefeilten Abschiedsrede in seiner Heimatstadt Chicago auf seine acht Amtsjahre zurück. Während Obama das Gemeinsame aller Amerikaner betonte, ging Nachfolger Donald Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in New York erneut auf Konfrontationskurs. Unter dem Eindruck neuer Enthüllungen über angebliche Versuche Russlands zur Einflussnahme auf seine künftige Regierung bekräftigte Trump seinen polarisierenden Kurs sowie seine Kritik an US-Geheimdiensten und Medien.

Laut unbestätigten Geheimdienstunterlagen sollen Mitarbeiter Trumps mit Vertretern Russlands den Einsatz des aus Hackerangriffen gewonnene Materials gegen die bei der Präsidentenwahl unterlegene Demokratin Hillary Clinton abgesprochen haben. Außerdem habe Moskau ein Dossier mit kompromittierendem Material über Trump zusammengestellt, das ihn potenziell erpressbar mache. Die Rede ist von Sexvideos mit Prostituierten in einem Moskauer Hotel bei Trumps Besuch dort 2013 sowie von fragwürdigen Finanzgeschäften. Die Geheimdienste betonen einerseits, dass sie den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen konnten. Der Inhalt und die potenziellen Folgen seien andererseits so explosiv, dass sie Obama, Trump sowie die führenden Republikaner und Demokraten im Kongress am Freitag hätten informieren müssen.

Trump reagierte darauf in der bekannten offensiven Art. Vor Journalisten in New York sprach er von „Nonsens“, „Fake News“ und einer „Schande“. Er spekulierte darüber, dass das kontroverse Material von den US-Geheimdiensten an die Presse gelangt sein könnte und verglich dieses Vorgehen mit den Zuständen in „Nazi-Deutschland“.

Der 70-jährige dankte jenen Medien, die mit den Informationen vorsichtig umgegangen seien, griff zugleich aber den Sender CNN und die Online-Plattform BuzzFeed an, weil diese falsche Vorwürfe verbreitet hätten. Er habe Respekt vor der Freiheit der Presse, sagte er, beschimpfte dann aber BuzzFeed, das als einziges Medium das vollständige Dossier der neuen Vorwürfe veröffentlicht hatte, als „Misthaufen, für den es abwärts geht“. Zudem lehnte er es ab, von einem CNN-Reporter befragt zu werden.

Die Kritik des designierten Präsidenten an den Geheimdiensten könnte die Arbeit der neuen Regierung empfindlich stören, denn nach seinem Amtseid am 20. Januar ist Trump auf die Kooperation der Dienste angewiesen. Kompromissbereitschaft war bei seinem Auftritt vor der Presse nicht erkennbar. Trump gestand russische Hackerangriffe auf die USA zwar ein, schrieb diese aber zum Teil der Unfähigkeit der amerikanischen Seite zu, die Attacken abzuwehren.

Russland bestritt die Existenz des neu bekannt gewordenen Dossiers. Dieses sei frei „erfunden“ und solle die amerikanisch-russischen Beziehungen beschädigen, erklärte der Kreml. Ein früherer Agent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 soll die Berichte mithilfe russischer Quellen erstellt haben – zunächst im Auftrag von Trumps parteiinternen Gegnern bei den Republikanern und später des Clinton-Lagers.

Trumps Auftritt ließ die Einheitsappelle Obamas in den Hintergrund treten. Der scheidende Präsident hatte seine Landsleute aufgerufen, die Demokratie in ihrem Land zu verteidigen und sich nicht durch wirtschaftliche, ethnische oder religiöse Differenzen spalten zu lassen.