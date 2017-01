09.01.2017

Woidke will neue Kreis-Landkarte nachbessern

von Thorsten Metzner

Brandenburgs Regierungschef legt sich im PNN-Interview fest: Er zieht die Kreisreform durch – notfalls bis zum Volksentscheid. Gegen kriminelle Flüchtlinge fordert der SPD-Landeschef Härte.

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will die umstrittene rot-rote Kreisgebietsreform gegen alle Widerstände durchsetzen. In einem PNN-Interview stellte Woidke nun aber erstmals auch substanzielle Korrekturen der bisherigen Pläne in Aussicht, und zwar nicht nur andere Namen der künftigen neun Großkreise, die an die Stelle der bisherigen 14 Kreise und drei kreisfreien Städte – außer Potsdam – treten. „Es kann auch Veränderungen in den Gebietszuschnitten geben“, sagte Woidke. Dass die Kreisgebietsreform gestoppt wird, was eine Volksinitiative und ein danach geplantes Volksbegehren durchsetzen wollen, schließt Woidke kategorisch aus. Er werde es notfalls bis zu einem Volksentscheid kommen lassen, sagte er. „Die Kreisreform wird nicht abgeblasen.“

Für Frühjahr ist der Regierungsentwurf dafür angekündigt. Zu Einzelheiten, wie die neuen Landkreise dann noch einmal neu zugeschnitten werden, äußerte sich Woidke nicht. Nach PNN-Recherchen dürfte es darauf hinauslaufen, dass die einwohner- und wirtschaftsstarken Kreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming doch nicht zusammengelegt werden. Würde Teltow-Fläming stattdessen mit Elbe-Elster fusioniert, käme es auch nicht zum umstrittenen Mega-Kreis in der Lausitz. An der Einkreisung der Städte Cottbus, Brandenburg und Frankfurt (Oder) rüttelt Woidke aber nicht. „Mit der Reform in Brandenburg sollen diese Städte nicht geschwächt, sondern gestärkt werden. Sie werden die Gewinner sein.“ Er verwies auf deren dramatische Schuldenlast, etwa von Cottbus mit 200 Millionen Euro, auf wieder steigende Zinsbelastungen. „Bei drei Prozent wäre Cottbus pleite“, sagte er. Mit der Kreisreform würden die Städte von den Altschulden maßgeblich entlastet.

Brandenburgs Regierungschef sprach sich für eine engere Kooperation mit Berlin aus. So sei er bereit, die 2016 gescheiterte Fusion der beiden Wirtschaftsfördergesellschaften erneut in Angriff zu nehmen. Berlin müsse aber akzeptieren, dass diese sich auch um das gesamte Land Brandenburg kümmere, nicht nur um den Speckgürtel. Er kritisierte Pläne des rot-rot-grünen Senates, innerhalb des S-Bahn-Ringes das Parken kostenpflichtig zu machen, als „pendlerfeindlich“. Einem gemeinsamen Bundesland mit Berlin erteilte Woidke nun auch langfristig eine Absage. „Für eine Fusion sehe ich – derzeit wie auch auf lange Sicht – keinen Grund, keine Notwendigkeit und auch keine Chance.“ Ein Volksentscheid darüber würde in Brandenburg nach seinen Worten wie 1996 scheitern. Eine Rolle spiele, dass in einem gemeinsamen Parlament Berliner dominieren würden. Und die Metropole wachse, „die Gewichte würden sich ja noch mehr zu Ungunsten Brandenburgs verschieben“.

Für den BER wollte sich Woidke auf keinen Eröffnungstermin festlegen. Während Berlins Regierender Michael Müller (SPD) jetzt einen BER-Start 2017 immer noch für möglich erklärte, sagte Woidke: „Wir sind fertig mit dem Ding, wenn wir mit dem Ding fertig sind.“ Er hoffe, dass der BER 2017 „ technisch“ fertig werde.

In der Bundespolitik sprach sich Woidke dafür aus, islamistische Gefährder – in Deutschland sind das rund 500 – grundsätzlich mit elektronischen Fußfesseln unter Kontrolle zu halten. „Für Gefährder halte ich eine Fußfessel selbstverständlich für sinnvoll – egal welcher Nationalität“, sagte er. Man müsse auch „ohne Scheuklappen prüfen“, wo eine Ausweitung der Videoüberwachung sinnvoll sein könne. Woidke kritisierte, dass die Identität Tausender Flüchtlinge aus dem Jahr 2015 immer noch nicht geklärt worden ist. „Zunächst müssen wir endlich wissen, wer im Lande ist. Wir brauchen eine klare Identitätsfeststellung“, sagte er.

Ausdrücklich forderte der SPD-Regierungschef eine harte Gangart des Staates gegenüber kriminell werden Flüchtlingen. „Wir dürfen Humanität nicht mit Naivität verwechseln“, sagte er. „Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass nur nette Menschen aus dem Morgenland wie Caspar, Melchior und Balthasar zu uns kommen.“ Es gebe leider auch schwarze Schafe. „Wer kriminell wird, muss schnell bestraft werden.“ Dies sei vor allem „auch im Sinne der Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung zu uns gekommen sind“. Als „auf jeden Fall schädlich“ bezeichnete Woidke „eine Naivität nach dem Motto: Es wird schon nichts passieren, oder ,Der ist ja traumatisiert, da muss man Verständnis haben, wenn Frauen angegrabscht werden’. Nein!“

Auch Brandenburgs CDU fordert angesichts der Terrorgefahr eine Sicherheitsoffensive für Brandenburg. Dazu zählen mehr Personal für Polizei und Verfassungsschutz, mehr Videoüberwachung, eine längere vorübergehende Haft für Gefährder und die Ausweitung der Schleierfahndung. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) forderte in einem Interview mit „Bild“ und „B.Z.“, Brandenburg müsse im Bundesrat einer Ausweitung der Zahl sicherer Herkunftsstaaten bei der Rücknahme von Flüchtlingen zustimmen, was die Linke in der rot-roten Koalition ablehnt.