Der Euro wird 15 – jeder Zweite findet ihn gut

Berlin - 15 Jahre nach seiner Einführung stößt der Euro weiter auf Skepsis. Eingeführt wurde die Währung für die Eurozone am 1. Januar 2002 in damals zwölf Ländern. Beim Start war er wenig beliebt, in Deutschland bekam er schnell den Spitznamen „Teuro“, weil sich mit der Einführung viele Waren und Dienstleistungen verteuerten. Jetzt sagen 56 Prozent der Menschen in der EU, der Euro sei eine gute Sache. Bei den 15- bis 24-Jährigen sind es 68 Prozent, wie eine Umfrage der EU-Kommission unter 17 500 Bewohnern der Eurozone ergab. Heute ist der Euro Zahlungsmittel für fast 340 Millionen Menschen in 19 Ländern.

Allerdings befürchtet zum Beispiel Ifo- Chef Clemens Fuest, dass Italien langfristig aus der Eurozone austreten könnte. „Das Wohlstandsniveau in Italien liegt auf dem Niveau von 2000. Wenn sich daran nichts ändert, werden die Italiener irgendwann sagen: Wir wollen diese Eurozone nicht mehr“, sagte Fuest dieser Zeitung. Auch ohne einen Austritt Italiens sieht der Ökonom die Entwicklung in Europa kritisch. „Die Europäische Union driftet zunehmend auseinander“, sagte er. „Das ist bereits mit der Brexit-Abstimmung deutlich geworden.“ PNN