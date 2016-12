24.12.2016

von Frank Jansen, Hannes Heine und Lutz Haverkamp

Das Bangen bleibt

Bild vergößern Das Ende. Der mutmaßliche Attentäter Amri wurde am Freitagmorgen in Mailand von der Polizei erschossen.

Berliner Terrorist in Mailand erschossen. Anschlag im Ruhrgebiet vereitelt. Merkel: Regierung wird Konsequenzen aus Fall Amri ziehen

Berlin - Nach dem Tod des mutmaßlichen Terroristen Anis Amri hat sich die Gefahrenlage nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nicht entspannt. „Mit dem Fahndungserfolg hat sich leider die terroristische Bedrohungslage für Deutschland nicht verändert. Sie bleibt hoch“, sagte de Maizière am Freitag in Berlin. Die von den Sicherheitsbehörden hochgefahrenen Maßnahmen blieben daher zunächst unverändert bestehen. Der Minister bestätigte, dass der Oberhausener Fall in keinem Zusammenhang zum Berliner Fall stehe. Wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf das Einkaufszentrum Centro Oberhausen hatte die Polizei zwei Männer in Duisburg festgenommen.

Der wegen des Berliner Lastwagenanschlags europaweit gesuchte Tunesier Anis Amri wurde am frühen Freitagmorgen auf seiner Flucht von einer Polizeistreife bei Mailand erschossen. Generalbundesanwalt Peter Frank betonte am Freitag, nach dem Tod des mutmaßlichen islamistischen Terroristen sei „von großer Bedeutung“, ob er ein Unterstützernetzwerk, Mitwisser oder Gehilfen hatte.

Der 24-Jährige habe bei einer Routineüberprüfung durch zwei junge Polizeibeamte „ohne zu zögern“ seine Waffe gezogen und gefeuert, sagte Italiens Innenminister Marco Minniti in Rom. Der Tunesier soll zuvor mit dem Zug über Frankreich nach Italien gereist sein. Am Bahnhof Sesto San Giovanni im Großraum Mailand begegnete er um etwa 3.30 Uhr den Polizisten, die ihn beim Schusswechsel töteten.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wies nach dem Tod Amris auf die anhaltende Terrorgefahr hin. „Wir können zum Ende dieser Woche erleichtert sein, dass eine akute Gefahr beendet ist“, sagte Merkel in Berlin. Die Gefahr des Terrorismus insgesamt jedoch bestehe wie seit vielen Jahren weiter.

Die Aktivitäten des mutmaßlichen Mörders konzentrierten sich in Berlin offenbar rund um eine bekannte Moschee. Der salafistische Verein „Fussilet 33“ residiert in Moabit. In der Nähe hatte Amri dem Ermittlungsstand zufolge den parkenden Truck einer polnischen Spedition entführt und eine Art Bekennervideo aufgenommen. Das Sprachrohr des „Islamischen Staates“ (IS), Amak, hatte am Freitag ein Video veröffentlicht, auf dem Amri zu sehen sein soll.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) dementierte einen RBB-Bericht, wonach Amri nach dem Lastwagenattentat vom Breitscheidplatz vor der Fussilet-Moschee von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Geisel zufolge schaue man die Moschee aber „noch einmal besonders“ an. Der Innensenator sagte, allerdings stehe ein Verbot von „Fussilet 33“ nicht unmittelbar bevor. In der Moschee waren lange Tschetschenen aktiv. Muslime aus dem Kaukasus spielen auch im IS in Syrien und im Irak zentrale Rollen.

Amri habe geplant, irgendwann als Märtyrer zu sterben, sagten Sicherheitskreise. Das gehe aus seiner Kommunikation mit anderen Salafisten hervor. Der Tunesier stand in Kontakt zu den Hasspredigern Abu Walaa und Boban S., die im November von der Polizei festgenommen wurden. Die Salafisten sollen gemeinsam mit zwei ebenfalls festgenommenen, mutmaßlichen Komplizen junge Muslime radikalisiert und für den Kampf beim IS geworben haben. Die Gruppe um Abu Walaa hatte zudem Kontakt zu der salafistischen Jugendbande, die im April den Sprengstoffanschlag auf den Sikh- Tempel in Essen verübte.

Auch die in Duisburg festgenommenen Brüder aus dem Kosovo standen offenbar in Verbindung mit dem IS. Die beiden hätten „einen IS-Bezug“, hieß es in Sicherheitskreisen. Offen sei noch, wie weit sie mit ihren Planungen gediehen waren, in Oberhausen das Einkaufszentrum Centro anzugreifen.

Ein Sprecher des Bundesinnenministerium teilte am Freitag mit, dass sich von den etwa 550 islamistischen Gefährdern, welche die deutschen Sicherheitsbehörden als potenziell gefährlich einstuften, etwa die Hälfte derzeit in Deutschland aufhält. Zudem seien 80 Gefährder derzeit in Haft, sind also aufgrund eines Tatverdachts im Gefängnis oder eventuell in Abschiebehaft. Gefährder sind Personen, bei denen kein konkreter Tatverdacht besteht, die aber nach Erkenntnissen der Polizei möglicherweise Straftaten begehen wollen und deswegen beobachtet werden. Zudem gibt es nach Angaben des Sprechers 350 „relevante Personen“, die Kontakte zu Gefährdern haben, aber selbst nicht als Gefährder eingestuft sind.

Für eine Dauerüberwachung islamistischer Gefährder fehle das Personal, heißt es von Berliner Beamten. Demnach müssten allein in Berlin bis zu 150 potenzielle Terroristen aus der islamistischen Szene beobachtet werden. Für eine Komplettobservation eines solchen Gefährders wären in einer Stadt wie Berlin wohl 30 Spezialisten nötig. Derzeit ließen sich allenfalls drei Männer dauerhaft lückenlos verfolgen. Insgesamt leben in der Hauptstadt fast 850 Salafisten, also ultrareaktionäre, sunnitische Islamisten. Dazu kommen noch schiitische Fanatiker.

Merkel kündigte an, dass die Bundesregierung Konsequenzen aus dem Fall des mutmaßlichen Attentäters von Berlin prüfen wird. Der Fall werfe „eine Reihe von Fragen auf“, sagte die Kanzlerin. Die beträfen nicht nur den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, sondern auch die Zeit seit Amris Einreise nach Deutschland im Juli 2015. „Wir werden jetzt mit Nachdruck prüfen, inwieweit staatliche Maßnahmen verändert werden müssen. Dort, wo Bedarf für politische und gesetzliche Veränderungen gesehen wird, werden wir notwendige Maßnahmen in der Bundesregierung zügig verabreden und umsetzen“, kündigte Merkel an.

Bundespräsident Joachim Gauck hat angesichts von Wut und Ängsten nach dem Anschlag in Berlin zu einem weiter menschlichen Miteinander aufgerufen und vor dem Schüren von Feindbildern gewarnt. „Gerade in Zeiten terroristischer Attacken sollten wir die Gräben in unserer Gesellschaft nicht vertiefen“, sagte Gauck laut vorab verbreitetem Text in seiner Weihnachtsansprache.