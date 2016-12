EU setzt Polen neue Frist

Brüssel - Die EU-Kommission verschärft ihr Vorgehen gegen das Mitgliedsland Polen. Sie forderte am Mittwoch abermals Änderungen an der Reform des Verfassungsgerichts in Polen und setzte Warschau dafür eine neue Frist von zwei Monaten. Dann werde man über mögliche weitere Schritte entscheiden, sagte Vizepräsident Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel. Die Kommission hatte im Januar ein Verfahren gegen Polen eingeleitet, das in letzter Konsequenz zum Entzug des Stimmrechts in der EU führen könnte. Ende Juli hatte Brüssel der rechtskonservativen Regierung in Warschau eine Frist von drei Monaten gesetzt. Polen reagierte mit Änderungen, die der EU aber nicht reichen. Die Kommission befürchtet, dass die Funktion des Verfassungsgerichts als Kontrollinstanz ausgehebelt werden könnte. dpa