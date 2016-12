Europa jagt Anis Amri

2 Bild vergößern Flüchtig. Seit Mittwoch fahndet die Polizei öffentlich nach Anis Amri. Hinweise nimmt das BKA unter 0800-0130110 (gebührenfrei), info@bka.de oder jede Polizeidienststelle entgegen. Foto: BKA/AFP

Bundesweite Fahndung nachverdächtigem TunesierIslamist war Behörden schon lange bekanntTrauer um Todesopfer – auch aus Brandenburg

Berlin - Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat das Bundeskriminalamt eine öffentliche Fahndung gegen den mutmaßlichen Haupttäter Anis Amri eingeleitet. Für Hinweise zur Ergreifung des 24-jährigen Tunesiers sind 100 000 Euro Belohnung ausgesetzt. Das BKA warnt in dem Aufruf, Amri „könnte gewalttätig und bewaffnet sein“.

Anis Amri war den Behörden offenbar bereits länger als militanter Salafist bekannt. Schon vor der Tat wurde gegen ihn in Berlin ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Tötungsverbrechens eingeleitet. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen habe ein entsprechendes Verfahren gegen Amri initiiert, sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Mittwoch in Düsseldorf. Die Ermittlungen dazu seien in Berlin geführt worden. Dort habe der Verdächtige seit Februar 2016 seinen Lebensmittelpunkt gehabt.

Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft sagte, das Verfahren sei im März nach Hinweisen aus „Sicherheitsbehörden des Bundes“ eingeleitet worden. Amri soll einen Einbruch geplant haben, um an Geld für automatische Waffen heranzukommen. Er wurde observiert und seine Telekommunikation überwacht. Da sich der Tatvorwurf nicht belegen ließ und Amri von September an in Berlin nicht mehr festzustellen war, wurde die Überwachung beendet.

Der Tunesier sei im Juni 2016 als Asylbewerber abgelehnt worden, sagte Jäger. „Der Mann konnte aber nicht abgeschoben werden, weil er keine gültigen Ausweispapiere hatte.“ Die für die Abschiebung nötigen tunesischen Ausweispapiere seien erst diesen Mittwoch, zwei Tage nach dem Berliner Anschlag, bei den deutschen Behörden eingetroffen. Amri soll im Juli 2015 über Freiburg nach Deutschland eingereist sein.

Amri gehört Sicherheitskreisen zufolge zu einem Netz militanter Salafisten in Deutschland. Der Tunesier sei im Februar als islamistischer „Gefährder“ eingestuft worden. Der 24-Jährige zähle zum Umfeld des Hasspredigers Abu Walaa, den die Polizei am 8. November mit weiteren Salafisten wegen Terrorverdachts festgenommen hatte. Abu Walaa und die vier mutmaßlichen Komplizen sollen die Terrormiliz IS unterstützt haben.

Der IS hatte sich am Dienstag zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt bekannt. Im Führerhaus des Lkw, der über den Weihnachtsmarkt gerast war, fanden die Beamten einen Ersatzausweis, der Amri zugeordnet wird. Es handelt sich um eine „Duldung“ des Kreises Kleve (Nordrhein-Westfalen), die auf den Namen Ahmed Almasri ausgestellt ist. Dies sei eine der Alias-Identitäten, mit denen der Tunesier sich in Deutschland bewege, sagten Sicherheitskreise.

Am Montag soll Amri den Lkw in Berlin gekapert und den polnischen Fahrer überwältigt haben. Als der Pole bei der Fahrt auf den Weihnachtsmarkt Widerstand leistete, habe Anis A. ihn mit einem Schuss in den Kopf getötet, sagten Ermittler. Bei der Amokfahrt verloren weitere elf Passanten ihr Leben. Rund 50 wurden verletzt.

Merkwürdig erscheint, dass Pegida- Gründer Lutz Bachmann etwa zwei Stunden nach dem Anschlag in einem Tweet von einer „Info“ aus der Berliner Polizei sprach, wonach der Täter ein „tunesischer Moslem“ sei. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, der Geschichte werde nachgegangen. Die Polizei hatte am Montagabend einen Pakistaner festgenommen und ihn verdächtigt, den Lkw gefahren zu haben. Der Flüchtling kam jedoch wieder frei.

Unterdessen wurde bekannt, dass unter den Todesopfern auch zwei Brandenburger sind. Dabei handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus Brandenburg an der Havel sowie eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Dahme-Spreewald, wie das Brandenburger Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Außerdem wurde ein 37-jähriger Mann aus Potsdam verletzt. Schröter sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und wünschte dem verletzten Potsdamer gute und schnelle Genesung. Die unmittelbaren Folgen des Terrors gingen auch an Brandenburg nicht vorbei. „Für die Sicherheit der Menschen in Deutschland stellt der Islamismus derzeit die größte Bedrohung dar“, so Schröter.(mit wik/dpa)