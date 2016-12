Matthies meint : Meisterdenker im Gehrock

Ah, Geschenke. Grob lässt sich die zivilisierte Menschheit bei diesem Thema in zwei Gruppen unterteilen, nämlich in Pragmatiker und Traditionalisten. Die einen händigen zum Fest einen Gutschein aus, den sie im Internet bestellt haben, die anderen tüfteln wochenlang und geben dann mit Liebe – davon leben praktisch die komplette Duftkerzen-Industrie und die Hersteller von praktischen Küchenhelfern. Aber auch bei den Beschenkten gibt es Untergruppen, nämlich die Ehrlichen („Was soll ich denn mit einem Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher?“) und die Lügner („Ach wie schön, eine Helene-Fischer-CD!“).

Bildungsbürger – damit gehen wir mal auf Distanz zum Fest – kennen außerdem das Danaer-Geschenk, das sich für den Empfänger grundsätzlich als schädlich erweist. Drunten in Trier steht ein solches gerade an: China möchte der Stadt ein Standbild ihres größten Sohnes vermachen, und zwar zu dessen 200. Geburtstag im Mai 2018: Karl Marx.

Wir in Berlin haben so was ja schon seit 1986 sogar im Doppelpack: Sacco und Jacketti, die beiden gut gekleideten Herren am Roten Rathaus. Speziell die Knie von Karl Marx sind schon enorm abgewetzt, das zeigt, wie sehr Touristen es lieben, ihn am Knie zu tätscheln, Karl, alte Socke, war ja an sich eine Super-Idee, dieser Sozialismus, nur immer so schlecht umgesetzt, nicht wahr? Und halt mal still, wir machen noch ein Selfie.

Zurück zu Trier. Wir wären heute ja gewohnt, dass historisch so zwiespältige Figuren, wenn überhaupt, irgendwie ironisch gebrochen dargestellt oder zumindest mit den Folgen ihrer Ideen konfrontiert werden – da fände sich bei Karl Marx gewiss allerhand. Der chinesische Entwurf allerdings ist ungefähr so ironisch wie die Marx-Engels-Gesamtausgabe in tausend Bänden: Er zeigt den rauschebärtigen Meisterdenker im Gehrock, forsch ausschreitend, mit einem Buch unter dem Arm. Ganz Natur also, die Höhe von sechseinhalb Metern mal ausgenommen.

Annehmen oder ablehnen? Trier debattiert noch. Aber generell sind die Marx-Anhänger, wenn sie überhaupt zum Denkmal reisen, eher duldsame Leute, sie veranstalten keine Fackelzüge in Uniform und verdreschen keine Migranten, sondern lesen mal was aus den Feuerbach-Thesen oder aus dem achtzehnten Brumaire vor, das muss ein Rechtsstaat aushalten. Falls aber doch die Bedenken überwiegen: Wir in Berlin nehmen ihn gern. Für den Mittelstreifen der Karl-Marx- Straße zum Beispiel. Oder als Einheitsdenkmal? Das wäre dann wirklich super-ironisch.