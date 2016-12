Syrien – die Schande

Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Darum zeigen wir heute viele Bilder: Damit sie uns sagen, was in Syrien geschieht. Wir hören davon, wir berichten darüber, so gut es geht, so gut wir können, wir kommentieren, was sein sollte – aber nichts ist authentischer als die Authentizität des Augenblicks.

Jetzt ist der Augenblick, auf Syrien zu schauen. Was ist dort nicht alles geschehen – geschehen, weil anderes unterlassen wurde. Es wurden rote Linien gezogen, überschritten, ungestraft. Menschen wurden mit Giftgas beschossen und so viele starben. Aus den roten Linien der Außenpolitik sind rote Linien des Blutes geworden, das den Boden des Landes tränkt. Eines Landes, das einmal als Krone Arabiens galt. Dessen Menschen so wunderbar gebildet und kulturvoll sind. Heute aber ist Kultur weit in den Hintergrund, ins Vergessen gedrängt worden. Sie geht unter, die Kulturnation Syrien, oder ist zumindest vom Untergang bedroht.

Die Syrer fliehen, fliehen den Tod und das Verderben. Sie flüchten nicht für ein Selfie mit der Bundeskanzlerin. Es geht ihnen ums nackte Leben, und das sagen die Bilder. Sie schreien uns an. Was dort geschieht, ist: ein Menschheitsverbrechen. Und es sind noch nicht einmal alle Kriegsverbrechen dokumentiert. Wer wird die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen?

Ban Ki Moon, der scheidende UN-Generalsekretär, hat recht: Die UN, die großen Mächte, auch die „nachdenkliche Macht“ Deutschland, von der die Bundesregierung neuerdings spricht, hat versagt. Dieses Versagen vor den Syrern ist nicht ungeschehen zu machen, die Geschichte wird die Staatengemeinschaft nicht aus der Verantwortung entlassen. Sagt Ban Ki Moon, und es klingt wie sein Vermächtnis. Was muss er denken, fühlen, nach all diesen Jahren im Amt, mit so einer Bilanz zu scheiden?

Aber auch die amerikanische UN-Botschafterin hat recht, wenn sie ihren russischen und ihren syrischen Kollegen fragt, ob ihnen denn nichts mehr unter die Haut gehe, ob sie denn nicht mit dem Lügen aufhören wollten. Oder können sie nicht mehr? Der Russe schreibt mit – gespenstisch. Was schreibt er mit? Führt er Einzelheiten des Grauens auf? Am Ende, sagt er, wird Gott richten. Da hat er recht. Hoffentlich.

Oder dieser blanke Zynismus des syrischen Vertreters, der sagt, Aleppo sei nicht gefallen, Aleppo sei befreit. Befreit von was? Nicht von der Geißel des Kriegs, nicht von der Trauer, der Schändung. Für immer wird Aleppo ein Mahnmal der Geschichte sein. Die Ruinen mögen in vielen Jahren verschwunden sein, wollen wir hoffen, die Trümmer der Politik lassen sich nicht zur Seite räumen wie Schutt.

Sage keiner, es könne nicht wieder geschehen. Diese Entgrenzung, Entmenschlichung ist etwas, gegen das offenkundig nicht einmal Bildung hilft. Irgendetwas muss uns innewohnen, das unbezähmbar werden kann. Es war nach den Weltkriegen, dass die Verantwortlichen riefen: „Nie wieder!“ Und dann geschah es doch – immer wieder. Es gab das Versagen in Ruanda, jetzt ist es das Versagen in Syrien. Es ist, wie der neuseeländische Botschafter es fühlte und sagte: Er war Referent zu Zeiten des Genozids in Ruanda, jetzt erlebt er seinen Ruanda-Moment bei den Vereinten Nationen. Der Mann bebte vor Zorn.

Ja, zornbebend müsste die Erde sein, und es müsste einer kommen, der es wendet – das wünschte man sich zuweilen. Doch das ist falsch – weil es nicht reicht. Einer allein kann es nicht wenden, nicht beenden, es müssten viele, viele sein. Die Staatengemeinschaft müsste zu dem werden, was sie zu sein vorgibt: eine Gemeinschaft der Staaten mit Werten, auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Wenn es doch nur eine Eleanor Roosevelt gäbe! Der Menschenrechtsaktivistin, Diplomatin, hochrangigen Politikerin in den UN und Frau des Präsidenten Franklin D. Roosevelt war diese Erklärung, ein Manifest, zu verdanken.

Heute also setzen wir Sie ins Bild. Sie mögen einwenden, dass wir auf eine andere, durchdachte, reflektierte, intellektualisierte Ebene heben sollten, was dort, in Syrien, in Aleppo geschieht. Und Sie hätten recht mit dem Einwand. Aber das haben wir getan, Mal um Mal. Das werden wir auch weiter tun, vermutlich noch viele Male. Weil die Tragödie, steht zu befürchten, mit dem Fall von Aleppo nicht enden wird. Heute aber unterbrechen wir den Fluss der Nachrichten und Analysen, der Worte, der vielen tausend. Wir zeigen Bilder. Und das, was Menschen, die in diesen Bildern wohnten, der Welt geschrieben haben.

Wir hoffen, Sie verstehen. Die Bilder. Und uns.