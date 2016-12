10.12.2016

von Rolf Obertreis Drucken

Europas Zentralbank : Wenn Geduld riskant wird

von Rolf Obertreis

Sparer, Lebensversicherungen, Pensionskassen – sie alle werden weiter mit dem Problem leben müssen. Für Jahre noch: Die Zinsen bleiben im Keller, sehr wahrscheinlich so lange, wie Mario Draghi in den Doppeltürmen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Frankfurter Osten das Sagen hat. Und das ist bis Ende Oktober 2019. Der Italiener und mit ihm die Mehrheit der Notenbanker im Rat der EZB halten an ihrem Kurs fest. Und der heißt: Viel hilft viel. Hoffen sie.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat da Zweifel und stemmt sich – erfolglos – dagegen. Das, was Draghi nach der Sitzung des EZB-Rates verkündet hat, ist nicht der Einstieg in den Ausstieg aus der mehr als großzügigen Geldpolitik. Und alles andere als ein Signal für möglicherweise demnächst wieder allmählich steigende Zinsen.

Weitere 540 Milliarden Euro – mehr als eine halbe Billion – wird die Notenbank von April bis Dezember nächsten Jahres über den Kauf von Staatsanleihen lockermachen, zusätzlich zu den dann schon in die Wirtschaft und die Finanzmärkte gepumpten fast 1,8 Billionen Euro. Das ist mehr als Experten erwartet hatten. Und selbst danach dürfte nicht Schluss sein.

Die Notenbanker jedenfalls halten sich alle Türen offen. Sie geben derzeit nicht einmal ein Signal, dass sie die Käufe ab Anfang 2018 allmählich zurückfahren werden. Flexibel wollen sie sein. Aber sind sie das wirklich? Manövrieren sich Draghi und Co. nicht immer weiter in die Sackgasse?

Indem sie wie gebannt auf die Inflationsrate schauen und auf jene knapp zwei Prozent, die sie als Maß für stabile Preise ansehen und als Basis für nachhaltiges Wachstum. Die Preissteigerungsrate bewegt sich deutlich erkennbar in diese Richtung.

Zwei Prozent sind es schon immer und sollen es nach dem Willen der Europäischen Zentralbank (und auch der Bundesbank) weiter sein. Der Abstand zur Nulllinie soll Handlungsspielraum schaffen. Doch je länger die Europäischen Zentralbank zögert, zumindest einen Hinweis zu geben, wann sie ihre Anleihekäufe reduziert, desto größer wird die Unsicherheit im Finanzsektor und bei den Banken.

Draghi glaubt offenbar, dass er mit der gigantischen Geldschwemme die strukturpolitischen Probleme, die längst nicht überwundene Staatsschuldenkrise in der Euro-Zone und die Krise der Banken bekämpfen kann. Dabei sollte er es besser wissen.

Die Europäischen Zentralbank ist dazu nicht in der Lage. Es ist auch nicht ihre Aufgabe. Schließlich fordert Draghi die Politik immer wieder auf, endlich Reformen anzupacken und die Haushalte in Ordnung zubringen. Umso wichtiger wäre es, dass er endlich ein Signal gibt, wann die Geduld der EZB erschöpft ist und sie den Geldhahn zudreht.

Ob Unternehmen mehr investieren, hängt nicht nur von günstigen Krediten ab. Mindestens ebenso wichtig sind Zuversicht im Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung und Vertrauen in die Zukunft. Brexit, die Krise in Italien, Griechenlands Probleme, das Wahlergebnis in den USA und zunehmender Populismus lösen aber neue Unsicherheiten aus und bremsen die Investitionsbereitschaft.

Deshalb wächst die Kreditnachfrage trotz niedriger Zinsen nur langsam. Auch die EZB gehört zu denen, die nicht unbedingt für Ruhe und positivere Stimmung sorgen, außer bei Anlegern, die an der Börse auf den schnellen Gewinn setzen. Eigentlich müsste Mario Draghi dieses Problem erkennen. Aber noch macht er unbeirrt weiter.