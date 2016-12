06.12.2016

Rechnungshof rügt Verschwendung Wohlfühlprogramm auf Steuerzahlerkosten

Potsdam - Brandenburgs Landesrechnungshof hat die Verschwendung öffentlicher Mittel gerügt. Bei der Vorstellung des Jahresberichtes mahnte Präsident Christoph Weiser am Montag die Landesregierung, trotz Rekordeinnahmen die Ausgaben nicht ausufern zu lassen. „Es ist kein Kunststück, jetzt keine neuen Schulden zu machen, sondern eine Pflichtübung“, so Weiser. Der Bericht listet Fälle auf, in denen Brandenburger Behörden Geld verschwenden oder ineffizient ausgeben.

Gerügt wird das Finanzgebaren des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsförderung in Müncheberg (Zalf), einem Forschungsinstitut, das pro Jahr von Land und Bund rund 20 Millionen Euro erhält. Über mangelnde Fürsorge ihres Arbeitgebers können die 381 Zalf-Beschäftigten kaum klagen. Eine abberufene Führungskraft erhielt weiter ihr altes Gehalt – in zwei Jahren 225 000 Euro. Ältere Beschäftigte dürfen eine dreimonatige bezahlte Auszeit nehmen, „als kreative Pause, um mit etwas Abstand auf die nächsten Jahre zu schauen“. Und zum Geburtstag gibt es einen 15-Euro-Massagegutschein. „Das alles ist wünschenswert, aber haushaltsrechtlich nicht zulässig“, sagte Rechnungshofdirektor Thomas Kersting.

Ins Visier der Prüfer geriet auch der Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), eine gemeinsame Firma beider Bundesländer, die von 2004 bis 2013 für Filmförderung 174 Millionen auszahlte. Die Entscheidung, welche Produktion gefördert wird, liegt am Ende allein bei der MBB- Chefin. Zudem werden die regionalen Effekte der Förderung übertrieben. Gerügt wird auch das Infrastrukturministerium, weil es jährlich nur zweieinhalb Millionen Euro in den Erhalt der seit 1990 gebauten 1000 Kilometer Radwege investiert, es aber kein Erhaltungsmanagement gibt. Das Justizministerium soll sich stärker um die sozialen Dienste kümmern, die Haftentlassene betreuen. Es gebe keinen Überblick über das Netz der Beratungsstellen. In einem Fall sei die Direktorenwohnung eines Gymnasiums genutzt worden. Zur Beratung von früheren Drogendealern und Sexualstraftätern sei dies wegen der Nähe zu Jugendlichen nicht der angemessene Ort, hieß es.