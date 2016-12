Matthies meint : Nikolaus contra Weihnachtsmann

Liebe Kinder: Natürlich gibt es den Weihnachtsmann. Nicht nur einen! Es gibt sogar Milliarden davon, aus Schokolade und zum Aufblasen und zum Anhängen an die Regenrinne, mit Rentier und ohne, mit Ho-ho-ho und schweigend. Über seine Herkunft ist alles gesagt: Er wurde nicht von Coca-Cola erfunden, obwohl das super in den globalisierungskritischen Diskurs passt; die Amerikaner haben ihn aber so ausstaffiert, wie er heute aussieht.

Gegen den ganz ähnlich auftretenden Nikolaus hat er allerdings gewonnen. Der gütige Kirchenmann mit dem Schuh-Fetisch ist auf den 6. Dezember verdrängt, während er selbst das Weihnachtsfest nach Belieben dominieren darf. Ein agnostischer, dem schnöden Kommerz ergebener Pappkamerad gegen einen Eckpfeiler der europäischen Leitkultur: Ist das gerecht?

Nein, findet Arne Gericke. Der Europa-Parlamentarier und Chef der deutschen Familienpartei macht deshalb passend zum Termin ein wenig Stimmung und hat das ganze EU-Viertel in Brüssel zur „weihnachtsmannfreien Zone“ erklärt. Das erinnert ein wenig an alte Zeiten, als sich die Bürger von Hohenrode-Ernstthal zur atomwaffenfreien Zone erklärten, was den Atomwaffen komplett am Zünder vorbeiging. Aber Gericke, der sich bereits beim Wildeshausener Bobby-Car-Streit hervorgetan hat, will mehr: den Nikolaus neu positionieren.

Falsch ist das ja nicht: Der Nikolaus, sagt er, sei in Deutschland, Europa und der ganzen Welt Botschafter für Frieden, Solidarität und Kinderrechte und damit ein „echter Patron Europas“. Da kann nicht einmal Martin Schulz mithalten, der zwar Bart und Statur mitbringt, dessen Tradition aber erst 1955 in Würselen begann, während der kleinasiatische Nikolaus schon fast 1700 Jahre länger im Einsatz ist.

Wenn der gute Mann also heute früh Marzipankartoffeln in den Schuh gesteckt hat, eine Mandarine oder ein neues Handy: Seien wir dankbar. Das ist nicht nur ein Ritual. Der Mann macht das für Europa und die Welt.

„Ortstermine mit dem Zeitgeist“ heißt das neue Buch mit Glossen von Bernd Matthies, herausgegeben von Hermann Rudolph, erschienen im Siebenhaar-Verlag Berlin, 20 Euro.