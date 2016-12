05.12.2016

Van der Bellen zieht in die Wiener Hofburg

Ehemaliger Grünen-Chef setzt sich gegen den Rechtspopulisten Hofer bei der Präsidentenwahl durch

Alexander Van der Bellen, als Unabhängiger angetretener Grüner, hat die Bundespräsidentenwahl in Österreich gewonnen. Nach einer Hochrechnung des TV-Senders ORF am frühen Sonntagabend lag Van der Bellen bei 53,6 Prozent der Stimmen und damit überraschend deutlich und uneinholbar vor seinem rechtspopulistischen Konkurrenten Werner Hofer von der ausländer- und europakritischen FPÖ, der auf 46,4 Prozent der Stimmen kam. Die Hochrechnung berücksichtigt bereits die 700 000 Briefwahlstimmen, die erst am Montag ausgezählt werden. Die FPÖ erkannte ihre Niederlage nach der Veröffentlichung der Hochrechnung an. „Ich bin unendlich traurig, dass es nicht geklappt hat. Ich hätte gerne auf unser Österreich aufgepasst“, schrieb Hofer auf Facebook.

Damit ist der Sieger der ersten Stichwahl auch der Sieger der zweiten: Der 72-jährige Van der Bellen, als Unabhängiger angetretener Grüner, hatte in den Wahllokalen der kleinen Orte auf dem Land und im westlichsten Bundesland Vorarlberg, die um 14 Uhr schlossen, die Nase weiter vorne als am 22. Mai. Außer in Kleinstgemeinden Kärntens, der traditionell stärksten Hochburg der FPÖ, hatte er fast durchgehend mindestens den Vorsprung, den zur gleichen Uhrzeit des Wahltages im Mai der FPÖ-Kandidat Hofer gehabt hatte. Auch eine genehmigte repräsentative Wahlbefragung einer Boulevardzeitung vor den Wahllokalen, also bei den Wählern nach ihrer Stimmabgabe, sah den Grünen diesmal vorn. Bei der Wahl im Mai hatte Van der Bellen den Widersacher Hofer um nur 30 800 Stimmen abgehängt – bei 6,2 Millionen Wahlberechtigten.

Mit dem Wahlergebnis vom Sonntag hat die Kampagne von Van der Bellen einen großen Erfolg erzielt. Im dem fast ein Jahr dauernden Wahlkampf war er zwar als Favorit der Linken gestartet, musste aber immer um seine knappe Mehrheit auch in der ersten Stichwahl bangen. Es gelang aber seiner Partei, den Grünen, und der mit ihr hier verbündeten SPÖ, mit einem noch nie dagewesenen Aufwand die Stimmung immer wieder zuzuspitzen. Damit bekam Van der Bellen auch Zuspruch von einem Teil der Führungsschicht aus dem bürgerlichen Lager. Die im ersten Durchgang auf Platz drei gekommene unabhängige Kandidatin Irmgard Griss warb zuletzt für ihn. Und eine ganze Reihe von hohen ÖVP- Funktionären bis hin zum Parteiobmann Reinhold Mitterlehner machten ihre Stimmabgabe für „VdB“ ebenfalls öffentlich. Hofer hingegen konnte kaum prominente Unterstützer in der Öffentlichkeit finden.

Van der Bellen, obwohl längst Galionsfigur der Grünen und lange Oppositionsführer, hat es seit Mai darauf erfolgreich angelegt, als der Vertreter eines stabilen, international vertrauenswürdigen Österreich aufzutreten. Hofer hingegen hat sich mehr zum Anwalt der Unzufriedenen und zum Gegner der weitgehend zerstrittenen großen Koalition von SPÖ-Kanzler Christian Kern gemacht.

Der österreichische Bundespräsident kann im Gegensatz zu seinem deutschen Pendant die Regierung eigenmächtig entlassen. Van der Bellen hatte im Gegensatz zu Hofer eine zurückhaltende Amtsführung angekündigt. Er gilt als glühender Europa-Fan.

Die Wahl war international stark beachtet worden. Seit vor 30 Jahren Kurt Waldheim, der seine Wehrmachtszeit „vergessende“ ÖVP-Kandidat, zum Bundespräsidenten gewählt wurde, hat keine Wahl in Österreich ein so großes Interesse des Auslands geweckt: 400 angereiste Journalisten waren akkreditiert, um wieder von einer Bundespräsidentenwahl zu berichten, die nicht nur für Österreich Signalwirkung hat.

Österreich bleibt nun die Rolle des rechten Trendsetters in der Europäischen Union erspart. Ohnehin ist das österreichische Staatsoberhaupt überwiegend eine Repräsentationsfigur, die den meisten Bürgern im vergangenen halben Jahr der Vakanz nicht wirklich fehlte.