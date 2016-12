Potsdam hat mehr Geld für Schulen

Landeshauptstadt will Plus von 25 Millionen Euro pro Jahr erwirtschaften, um Wachstum zu meistern

Potsdam - Die Stadt hat mehr Geld für dringend benötigte Schulplätze und die bessere Instandhaltung von Straßen. Denn wegen ungeplanter Mehreinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe kann die Stadt Potsdam erstmals aus eigener Kraft Investitionen finanzieren. Demnach können im kommenden Jahr 13 Millionen Euro ausgegeben werden – ohne Kredite aufzunehmen. Die entsprechenden Haushaltspläne erklärte Potsdams Finanzdezernent Burkhard Exner (SPD) am Freitag vor Journalisten. Ebenso soll das Geld in die Sanierung des Rathauses und modernere Verwaltungstechnik fließen.

Die Überschüsse sind möglich, weil die Stadt das Haushaltsjahr 2014 deutlich besser abgeschlossen hat als bisher gedacht – den dafür nötigen Abschluss legte Exner auch vor. Geplant war eigentlich ein Minus von rund acht Millionen Euro – nun steht ein Plus von 21,1 Millionen Euro. Das sind 29 Millionen Euro mehr als gedacht. „Das ist besser, als mit zu wenig Geld zu planen“, sagte Exner. Für 2014 seien unter anderem die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um zwölf Millionen Euro höher ausgefallen als erwartet – wegen der guten konjunkturellen Lage.

Zugleich machte der Kämmerer deutlich, dass Potsdam trotz der guten Zahlen weiter sparen muss, um das rasante Wachstum der Stadt auch in den kommenden Jahren finanzieren zu können: „Erstmalig darf nicht einmalig bleiben.“ Ziel dürfe daher nicht ein ausgeglichener Haushalt sein, vielmehr müssten künftig mindestens Überschüsse von 25 Millionen Euro erwirtschaftet werden – ansonsten steige der ohnehin schon hohe Schuldenberg der Stadt weiter. Laut Planung stehen die Stadt und der für ihre Bauprojekte zuständige kommunale Immobilienservice (Kis) Ende dieses Jahres mit 233 Millionen Euro in der Kreide. Diese Summe steigt bis Ende 2019 auf 381 Millionen. Damit steige auch die Pro-Kopf-Verschuldung der Potsdamer – trotz wachsender Einwohnerzahl – auf über 2000 Euro, warnte Exner: „Ab dann wird es kritisch.“

Hintergrund sind unter anderem dringend nötige Bildungsinvestitionen. Demnach musste ein 160-Millionen-Euro-Paket für neue Schulen und Sporthallen mittlerweile auf mindestens 250 Millionen Euro erweitert werden, wie Exner sagte. Für das kommende Jahr seien speziell im Sozialbereich zusätzliche Ausgaben zu erwarten – unter anderem 4,2 Millionen Euro für pflegebedürftige Senioren, 4,4 Millionen Euro zur Integration von Flüchtlingen und 2,7 Millionen Euro für neue Kita-Plätze. Daher gehe er auch für 2017 und 2018 noch von Verlusten für den städtischen Haushalt in Höhe von bis zu 10,8 Millionen Euro aus.

Als eine Gegenmaßnahme nannte Exner, dass die Stadt Potsdam nach 2018 nicht mehr eine Million Euro pro Jahr an die Schlösserstiftung überweisen wird. „Das ist in der Mittelfristplanung nicht mehr enthalten“, sagte Exner. Seit 2014 überweist Potsdam für fünf Jahre je eine Million Euro an die Schlösserstiftung – für die Pflege des Welterbeparks Sanssouci. Diesen Vertragsschluss hatte der Stiftungsrat – besetzt mit jeweils drei Vertretern der Länder Brandenburg und Berlin sowie des Bundes – damals zur Bedingung gemacht, sonst wäre ein Pflichteintritt für den Park Sanssouci in Höhe von zwei Euro pro Besuch eingeführt worden. Diesen Beschluss müsste der Stiftungsrat erneut fällen, ob das so kommt, ist unklar.