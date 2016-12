01.12.2016

von Frederik Hanssen Drucken

Anhalter Bahnhof : Die Berliner Vinylharmoniker

von Frederik Hanssen

Wo der Fortschritt waltet, da keimt immer auch die Sehnsucht nach der alten Zeit. In der Pop-Musik gibt es das Phänomen ja schon länger: Vinyl-Aficionados horten nicht nur alte Schallplatten, sondern wollen auch die Neuerscheinungen ihrer Stars unbedingt auf den gerillten Schwarzscheiben besitzen. Wegen des Lagerfeuereffekts, jenes leisen Knisterns in den Boxen, das ihnen als Ausweis des authentischen Hörgenusses gilt.

Auch die Berliner Philharmoniker haben auf ihrem eigenen Label bereits Schuberts und Schumanns Sinfonien doppelt herausgebracht, auf CD für die Massen und als LP für die Sammler, in einer auf 1000 Exemplare limitierten Sonderedition. Jetzt aber gehen die Musiker noch einen Schritt weiter: Im sogenannten Direktschnitt-Verfahren haben sie ihren Brahms-Zyklus unter Simon Rattle live aufnehmen lassen.

Neben dem Dirigenten stand dabei ein rotes Lämpchen, das vor jedem Satz aufleuchten musste, bevor er den Taktstock heben durfte. Denn bei dieser Art des Mitschnitts werden die Schallwellen, die ein einziges, über dem Orchester aufgehängtes Mikrofon-Paar einfängt, unmittelbar von einer Nadel in die Masterfolie geritzt. Und auf eine Blanko-LP passt noch nicht einmal eine halbe Stunde Musik.

Von solchen analog arbeitenden Maschinen existieren nur noch wenige Exemplare. Eine davon befindet sich in den Emil Berliner Studios. Gebaut wurde sie 1981, just in jenem Jahr also, als Herbert von Karajan mit dem Sony-Konzern die neu erfundene CD vorstellte – um mit den Berliner Philharmonikern mächtig davon zu profitieren, dass die Klassikfans weltweit nun ihre Plattensammlungen gegen CD-Kollektionen austauschten.

Da beim Direktschnitt-Verfahren jede Möglichkeit einer Nachbearbeitung entfällt, gibt es für die Künstler immer nur einen einzigen Versuch. Was für den philharmonischen Medienvorstand Olaf Maninger zu langwierigen Diskussionen mit den selbstkritischen Kollegen führte. Er konnte sie überzeugen, weil diese Manufactum- Methode Unebenheiten verträgt, da sie den unwiederbringlichen Moment dokumentiert, das aus dem Augenblick geborene Musizieren.

Das Ergebnis nennt Rattle „das ehrlichste Klangbild unseres Orchesters, das ich je gehört habe“. Um es in seiner vollen Pracht erleben zu können, sollte man zu Hause über eine wirklich gute Anlage verfügen. Und beträchtliche Investitionen in skurrile Liebhaberobjekte nicht scheuen: Das Sechs-LP-Set mit den vier Brahms-Sinfonien kostet nämlich 499 Euro. Frederik Hanssen