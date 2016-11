Matthies meint : Drei Freunde wollen sie sein

Alt-Bundeskanzler – ein Traumjob. Aber wie kommt man hin? Nur über die Ochsentour des Bundeskanzlers, und die wird von Jahr zu Jahr härter. Im Grunde ist es ein Wunder, dass sich immer noch Leute finden, die diesen Job machen wollen, für das Gehalt eines Regionaldirektors der Pümpel-Werke und trotz der Erkenntnis, dass die Merkel sowieso durchregiert, so lange sie will.

Die SPD also hat – Stand Montagabend – gleich drei Leute, die ran wollen sollen dürfen. Das ist einer mehr als in der vergangenen Woche, als sich die Fachjournalisten darauf beschränkten, die denkbaren Varianten der Partnerschaft von Sigmar Gabriel und Martin Schulz aufzuschreiben und nach ihrer Wahrscheinlichkeit zu sortieren.

Dies hat Gabriel nun aber kritisiert: Püh, sagte er in Duisburg, die Leute vergessen immer, dass wir doch auch noch einen Dritten haben, nämlich Olaf Scholz! Plötzlich waren es drei Kandidaten. Aber was bedeutet das nun? Waren die Kanzlerkandidaten früherer Zeiten nicht alle so gestrickt, dass sie jeglichen Zweifel an ihrer allein seligmachenden Kompetenzkompetenz radikal beiseitefegten?

Die neue Sozialdemokratie ist anders. Wer hier antritt, der muss sich der Zuneigung der Partei versichern, durch eine Urwahl oder dadurch, dass er zu den möglichen Konkurrenten so lieb ist wie nur möglich. Und Olaf Scholz, der Neue, hat gerade eine Umfrage gewonnen, die Leute in Hamburg mögen ihn und schicken die AfD in die Verzwergung – das ist so wichtig wie die Entdeckung eines neuen Heilmittels gegen retrograde ablative Dystrophie im abflatschernden Pharma-Konzern, damit bringt man es ganz nach oben bei den Sozis.

Aber wir hören hier im Ansatz auch ein Hohelied an die Freundschaft. Drei Freunde wollen sie sein, das kennt man aus der Literatur, speziell im Kinderbuch. Bär, Elch und Biber gehen auf große Fahrt, das ist ein tolles Team, als es gelernt hat, dass alle an einem Strang ziehen müssen. Und auch Johnny Mauser, Franz von Hahn und der dicke Waldemar bringen alles auf die Reihe, sobald sie den Wert der So-li-da-ri-tät begriffen haben.

„You’ll never walk alone“ wissen nicht nur Fußballfans. Gabriel hat Familienzuwachs, Schulz blickt in der Innenpolitik nicht so richtig durch, Scholz muss in Hamburg den Verteidigungswall gegen Rechts dichthalten – das läuft auf ein kluges Job-Sharing hinaus, der eine hält Wladimir Putin in Schach, der zweite die SPD, und der dritte leitet die Kabinettssitzung, so wird es auch was mit Deutschland und Europa.

Theoretisch. Denn Angela Merkel gewinnt ja trotzdem.