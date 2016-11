28.11.2016

von Gerd Appenzeller Drucken

Europas Zukunft : Tage der Entscheidung

von Gerd Appenzeller

In knapp einer Woche, am nächsten Sonntagabend, werden wir es vermutlich wissen: Hat das historische Projekt Europa, das größte kontinentale Friedensversprechen seit dem Zweiten Weltkrieg, noch eine Chance, oder verschärft die Entwicklung in zwei weiteren Staaten der Europäischen Union die Krise noch? Nach dem Brexit, nach der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten und dem zunehmend unberechenbarer werdenden EU-Partner Recep Tayyip Erdogan, drohen nun auch in Österreich und in Italien die Fundamente brüchiger zu werden. In Frankreich ist die Entscheidung schon gefallen, mit wem die Konservativen gegen die Nationalistin und Anti-Europäerin Marine Le Pen in die Präsidentschaftswahlen ziehen werden.

Scheitert in Italien am kommenden Sonntag die von Ministerpräsident Matteo Renzi auf den Weg gebrachte, dringend notwendige Verfassungsreform, muss der Regierungschef zurücktreten. Dem Land droht dann eine massive Wirtschaftskrise. Anders als Griechenland ist Italien für die Stabilität des Euro allerdings von hoher Relevanz. In dem Land wird ein Fünftel des europäischen Bruttosozialproduktes erarbeitet. Kein Rettungsschirm könnte groß genug sein, um Italien jenen finanziellen Schutz zu geben, der die Folgen des vorhersehbaren Zusammenbruchs großer Banken abfedern könnte.

Die Krise, die von Österreich ausgehen könnte, ist weniger ökonomischer als politisch-substanzieller Art. Der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer will am 4. Dezember zum Staatsoberhaupt gewählt werden. Sein Parteichef, Heinz-Christian Strache, ist ein kaum verkappter Antisemit, Hofer spielte schon früher mit dem Gedanken, die Regierung zu entlassen und Neuwahlen anzusetzen – in der Erwartung, auf der Welle des von der FPÖ geschürten Nationalchauvinismus könnte die Partei eine Mehrheit erringen.

Nach Brexit und Trump-Wahl wäre Einigkeit in Europa über die politischen und wirtschaftlichen Ziele aber wichtiger denn je. Nach dem Abschied Großbritanniens aus der gemeinsamen Zukunft kann dieser Konsens nur unter der gemeinsamen politischen Führung Frankreichs und Deutschlands hergestellt werden. Aber mit wem kann Angela Merkel in Paris noch reden? François Hollande demontiert die letzten Reste seines Ansehens seit Wochen selbst – und bis zur Präsidentschaftswahl in Frankreich dürfen die notwendigen zwischenstaatlichen Abstimmungsprozesse in der EU nicht warten. Hinzu kommt, dass es weder in Polen noch in Ungarn, Tschechien oder der Slowakei erkennbare Bereitschaft gibt, Verantwortung in der und für die Gemeinschaft zu übernehmen. Auch die Niederlande, traditionell europäisch ausgerichtet, drohen bei der nächsten Wahl in nationalistisches Fahrwasser abzudriften.

Die Bundeskanzlerin wird in dieser Situation tun müssen, wozu sie am wenigsten neigt. Sie muss drängen, muss das Finden einer gemeinsamen Linie beschleunigen. Wolfgang Ischinger, der erfahrenste aus der Reihe älterer deutscher Diplomaten, hat darauf hingewiesen, dass die EU nur noch wenige Tage hat, der neuen amerikanischen Administration ihre Vorstellungen vom transatlantischen Miteinander näherzubringen. Am 20. Januar wird Donald Trump seine Antrittsrede halten. Danach wird sich an seinen global-politischen Positionen nur noch wenig ändern. Was Europa bis dahin nicht definiert hat, kommt also zu spät.