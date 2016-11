Matthies meint : Arm, aber spirituell erleuchtet

Der deutsche Nachhaltigkeitspreis ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes. Nachhaltigkeit, das ist das gottgefällige Leben 2.0, nur eben ohne den lästigen religiösen Bezug. Nachhaltig, das wissen wir, ist im Prinzip jeder, der seiner Umwelt keinen Schaden zufügt und immer mehr Bäume pflanzt als abhackt.

Aber für einen Preis reicht das nicht aus. Einfach nur mit dem Müllsack durch die Straßen gehen und Flaschen einsammeln, sie dann sorgfältig nach Farben getrennt der Wiederverwertung zuführen – das ist im Prinzip das, was der Staat und die Umwelthilfe von jedem Mitbürger erwarten, dafür gibt es keinen Preis, da können wir so lange sammeln, wie wir wollen. Und wer jeden Morgen mit der ewig verspäteten S-Bahn ins Büro fährt, obwohl er ein nettes Auto hat, der kriegt bestenfalls einen Teil vom Monatskartenpreis zurück, aber das auch nur im Extremfall.

Anders sähe die Sache aus, wenn wir beispielsweise, weil sehr begütert, ein Rennstall-Team gründeten mit dem Zweck, so lange im Kreis herumzufahren, bis einer die karierte Fahne schwenkt. Nachhaltig? An sich nicht. Aber wenn wir dafür nachhaltig produzierte Biokraftstoffe abfackeln wie Smudo von den „Fantastischen Vier“, dann wird aus dem sinnfreien Zeittotschlagen plötzlich ein preiswürdiges Verhalten – und wahrscheinlich durften die Jungs dann bei der Verleihung am Freitag auch singen, das schmückt den Veranstalter.

Auch das kleine Land Bhutan übrigens sollte dabei den Nachhaltigkeitspreis erhalten. Es hat das „Bruttosozialglück“ eingeführt, das das spirituelle Wohlbefinden der Bevölkerung misst. Armut, Korruption, notleidende Wirtschaft, egal, wenn nur eine Umfrage ergibt, dass die Leute so weit leidlich zufrieden sind. Es soll eben nicht mehr ums Goldene Kalb der neoliberalen Wirtschaft getanzt werden, sondern ums bescheidene Lagerfeuer aus nachwachsenden Rohstoffen, arm, aber spirituell erleuchtet.

Bhutan wird sich freuen – aber was ist zum Beispiel mit Ländern wie Dänemark, die reich und glücklich sind und damit doch wohl viel eher einen Preis verdient hätten? An Deutschland wollen wir da gar nicht erst denken, so viel Missmut, Neid und schlechte Laune prägen die Stimmung im Land. Man könnte das sogar messen, der Begriff „Bruttosozialpech“ würde die Sachlage treffen. Wenn Sie mich fragen: Der nächste deutsche Nachhaltigkeitspreis geht damit schnurgerade nach Deutschland.