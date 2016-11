Streiks bei Lufthansa und Eurowings

Berlin - Passagiere der Lufthansa müssen sich auf Streiks einstellen. An diesem Dienstag ist die Billigflugtochter Eurowings betroffen, am Mittwoch die Lufthansa selbst. Die Gewerkschaft Verdi hat das Kabinenpersonal von Eurowings in Hamburg und Düsseldorf aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. Am Mittwoch streiken die Piloten bundesweit. Betroffen sind Lang- und Kurzstreckenverbindungen der Lufthansa, kündigte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit am Montagabend an. Germanwings, Eurowings und die ausländischen Konzerntöchter bleiben außen vor, sagte ein Cockpit-Sprecher dieser Zeitung. hej